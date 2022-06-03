https://sputnik-georgia.ru/20220603/otkaz-stran-es-pokupat-gaz-v-rublyakh-zamedlil-zakachku-v-pkhg-germanii-267096942.html

Отказ стран ЕС покупать газ в рублях замедлил закачку в ПХГ Германии

Отказ стран ЕС покупать газ в рублях замедлил закачку в ПХГ Германии

"Газпром" 31 мая из-за неоплаты остановил поставки в адрес GasTerra в Нидерланды, а 1 июня – Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T11:50+0400

2022-06-03T11:50+0400

2022-06-03T11:50+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Последняя по счету серия отказов стран Европы от оплаты за российский газ согласно новой схеме в рублях значительно замедлила закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) Германии. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).Кроме того, замедлилась закачка газа и в целом в "подземки" ЕС. С начала мая они заполнялись в среднем на 0,4-0,5 процентного пункта в сутки, но с 30 мая – 0,3 процентного пункта. В целом они заполнены 1 июня на 47,6%.Данные оператора магистрали Nord Stream AG говорят о том, что поставки газа по "Северному потоку" после краткосрочного проседания из-за остановки поставок в адрес указанных потребителей восстановились и вновь идут в среднем на уровне почти 170 миллионов кубометров в сутки. Транзит газа через газотранспортную систему Украины также стабильно держится на уровне предыдущих дней и ограничивается украинской стороной. Заявка на поставку российского газа через ГИС "Суджа" в пятницу, 3 июня, составляет 42,1 миллиона кубометров, что близко к показателю днем ранее (41,8 миллиона кубометров), следует из данных "Оператора ГТС Украины".С 11 мая Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены.Тем временем, объем ветрогенерации в Европе остается на этой неделе крайне небольшим. По данным WindEurope, 2 июня он составила всего 9,3% от общего объема выработки электроэнергии в Евросоюзе. Для сравнения, неделей ранее показатель в среднем составлял почти 19%.

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газ, в мире, новости, экономика, германия, европа, дания, газпром, россия