https://sputnik-georgia.ru/20220603/pochemu-nelzya-pomilovat-saakashvili-prezident-nazvala-realnuyu-prichinu-267098375.html

Почему нельзя помиловать Саакашвили? Президент назвала причину

Почему нельзя помиловать Саакашвили? Президент назвала причину

Такой шаг еще больше усугубит поляризацию в стране, считает Зурабишвили 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T11:29+0400

2022-06-03T11:29+0400

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саломе зурабишвили

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михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не собирается менять свою позицию по поводу помилования осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, поскольку считает, что это может еще больше углубить поляризацию в стране.Ранее Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Михаила Саакашвили. С 12 мая экс-президент находится в гражданской клинике. Состояние его здоровья ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года. Семья требует отправить Саакашвили на лечение за границу.Президент также напомнила, что ранее несколько раз помиловала людей с той целью, чтобы снизить поляризацию, однако тогда, по ее словам, "цель не была достигнута"."А здесь еще намного остро выражены позиции людей", – подчеркнула Зурабишвили.При этом Зурабишвили отметила, что следует предпринять все необходимые меры для обеспечения защиты здоровья экс-президента."Если эксперты сочтут, что по какой-то причине здесь нет возможности лечения, которое необходимо, то тогда это уже ответственность государства ответить на это, либо его переводом в другое место. Или же должны привезти кого-то сюда", – заявила она.Необходимо не наносить ущерб репутации страны, а предпринять соответствующие меры, чтобы "с бывшим президентом ничего не произошло", – отметила Зурабишвили.Ранее министерство юстиции Грузии не раз заявляло, что Саакашвили сам усложняет свое положение, так как отказывается от части назначенных ему лекарств.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

саломе зурабишвили , грузия, новости, политика, михаил саакашвили