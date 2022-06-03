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Почему нельзя помиловать Саакашвили? Президент назвала причину
Почему нельзя помиловать Саакашвили? Президент назвала причину
Такой шаг еще больше усугубит поляризацию в стране, считает Зурабишвили 03.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-03T11:29+0400
2022-06-03T11:29+0400
2022-06-03T12:10+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не собирается менять свою позицию по поводу помилования осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, поскольку считает, что это может еще больше углубить поляризацию в стране.Ранее Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Михаила Саакашвили. С 12 мая экс-президент находится в гражданской клинике. Состояние его здоровья ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года. Семья требует отправить Саакашвили на лечение за границу.Президент также напомнила, что ранее несколько раз помиловала людей с той целью, чтобы снизить поляризацию, однако тогда, по ее словам, "цель не была достигнута"."А здесь еще намного остро выражены позиции людей", – подчеркнула Зурабишвили.При этом Зурабишвили отметила, что следует предпринять все необходимые меры для обеспечения защиты здоровья экс-президента."Если эксперты сочтут, что по какой-то причине здесь нет возможности лечения, которое необходимо, то тогда это уже ответственность государства ответить на это, либо его переводом в другое место. Или же должны привезти кого-то сюда", – заявила она.Необходимо не наносить ущерб репутации страны, а предпринять соответствующие меры, чтобы "с бывшим президентом ничего не произошло", – отметила Зурабишвили.Ранее министерство юстиции Грузии не раз заявляло, что Саакашвили сам усложняет свое положение, так как отказывается от части назначенных ему лекарств.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
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саломе зурабишвили , грузия, новости, политика, михаил саакашвили
Почему нельзя помиловать Саакашвили? Президент назвала причину
11:29 03.06.2022 (обновлено: 12:10 03.06.2022)
Такой шаг еще больше усугубит поляризацию в стране, считает Зурабишвили
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не собирается менять свою позицию по поводу помилования осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, поскольку считает, что это может еще больше углубить поляризацию в стране.
Ранее Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Михаила Саакашвили. С 12 мая экс-президент находится в гражданской клинике. Состояние его здоровья ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года. Семья требует отправить Саакашвили на лечение за границу.
"Вы знаете грузинское общество, знаете, что это будет одним из вопросов крайнего противостояния… Исходя из тех тяжелый лет, которые помнит общество, я не могу быть участником того, что может еще больше углубить поляризацию в стране", – заявила Зурабишвили в эксклюзивном интервью в передаче "Свободная студия" на телеканале PalitraNews.
Президент также напомнила, что ранее несколько раз помиловала людей с той целью, чтобы снизить поляризацию, однако тогда, по ее словам, "цель не была достигнута".
"А здесь еще намного остро выражены позиции людей", – подчеркнула Зурабишвили.
При этом Зурабишвили отметила, что следует предпринять все необходимые меры для обеспечения защиты здоровья экс-президента.
"Если эксперты сочтут, что по какой-то причине здесь нет возможности лечения, которое необходимо, то тогда это уже ответственность государства ответить на это, либо его переводом в другое место. Или же должны привезти кого-то сюда", – заявила она.
Необходимо не наносить ущерб репутации страны, а предпринять соответствующие меры, чтобы "с бывшим президентом ничего не произошло", – отметила Зурабишвили.
Ранее министерство юстиции Грузии не раз заявляло, что Саакашвили сам усложняет свое положение, так как отказывается от части назначенных ему лекарств.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.