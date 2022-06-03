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Посол России в США: новые антироссийские санкции усугубляют состояние дел в мире

Посол России в США: новые антироссийские санкции усугубляют состояние дел в мире

Посол выразил уверенность, что экономические "колебания" могут отразиться и на самих Штатах 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T11:01+0400

2022-06-03T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Посол России в США Анатолий Антонов считает, что очередные антироссийские санкции угрожают цепочкам поставок, перебои в которых повлияют на продовольственную безопасность.Накануне США объявили о санкциях против 17 россиян, включая министров и бизнесменов. В санкционный список также попали 16 юридических лиц, в том числе компания "Северсталь". Кроме того, Штаты ограничили доступ для 71 юрлица из России и Белоруссии к американским технологиям.Посол выразил уверенность, что экономические "колебания" могут отразиться и на самих Штатах, где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает все более острый характер.Он назвал объявленные меры очередным подтверждением русофобской истерии Вашингтона. Они находятся в одном ряду с попытками возложить на Россию вину за глобальные экономические дисбалансы, включая рост цен на топливо, подчеркнул Антонов.

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в мире, новости, сша, вашингтон, обострение ситуации вокруг украины 2022