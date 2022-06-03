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Президент Беларуси предложил Киеву помочь с вывозом зерна

Президент Беларуси предложил Киеву помочь с вывозом зерна

Ранее Россия заявила, что готова пропустить суда с украинским зерном, но для этого Киев должен разминировать Черное море 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T14:48+0400

2022-06-03T14:48+0400

2022-06-03T14:48+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов помочь Киеву с вывозом зерна через белорусскую территорию, однако должен быть компромисс, пишет РИА Новости. "Сейчас все ищут логистику: а где? А как? Пожалуйста, мы можем поговорить. Мы не против: везите через Беларусь, но компромиссы должны быть", - цитирует его слова издание "СБ. Беларусь сегодня".Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее заявил, что РФ может пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен разминировать Черное море. По его словам, Киев не только установил мины, но и затопил суда. Если они это сделают, то Россия располагает коридором, который военно-морские силы РФ готовы предоставить для того, чтобы обеспечить безопасный выход судов из акватории.

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новости, в мире, политика, василий небензя, киев, черное море, оон, украина, александр лукашенко