https://sputnik-georgia.ru/20220603/prezident-gruzii-zayavila-chto-ne-poluchaet-instruktsiy-ot-mechty-267101601.html

Президент Грузии заявила, что не получает инструкций от "Мечты"

Президент Грузии заявила, что не получает инструкций от "Мечты"

Зурабишвили убеждена, что президент Грузии должен быть независимым 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T13:56+0400

2022-06-03T13:56+0400

2022-06-03T13:56+0400

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ираклий гарибашвили

грузинская мечта

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не получает указаний от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и не обязана делиться с ней политическими взглядами.В 2018 году Зурабишвили баллотировалась на пост президента Грузии как независимый кандидат. Но победить ей помогла правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая официально выразила Зурабишвили поддержку.Хорошо если в стране есть разнообразие, отметила она."Президент должен быть независимым, высказывать свое мнение по разным вопросам и все должны с этим смириться… Я не отвечаю ни на одну критику или оскорбление. Это моя личная позиция, и эта позиция у меня была и с оппозицией, и с "Мечтой", – подчеркнула она.Если есть разногласия, ошибки и непоследовательные шаги, то по мнению президента, следует "вернуться к этим шагам и всем вместе работать"."Личная разница во мнениях может быть. Это не должно превратиться само по себе в политическую проблему. У этой страны есть только одна проблема – мы должны достичь наших целей, и для этого необходимо максимальное единство", – отметила она.Скандал с президентомВ середине марта президент Грузии оказалась в центре скандала. Лидеры правящей "Грузинской мечты" заявили о том, что Зурабишвили нарушила Конституцию своими несогласованными зарубежными поездками и решениями касательно назначения послов. Правозащитники расценили это как попытку политической расправы над президентом.Депутаты от правящей партии также заявили, что намерены обратиться с иском в Конституционный суд и потребовать подтверждения нарушения президентом Конституции.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя скандал вокруг зарубежных поездок президента, выразил предположение, что она введена в заблуждение.Гарибашвили подчеркнул, что, согласно Конституции, президент обязан согласовать визит с правительством. Премьер также добавил, что, согласно Конституции Грузии, внешнюю политику страны определяет парламент, а осуществляет правительство Грузии.С 27 февраля по 1 марта президент Грузии провела встречи с президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Испании Педро Санчесом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, саломе зурабишвили