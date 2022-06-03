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Россия снимает коронавирусные ограничения на въезд иностранцев
Россия снимает коронавирусные ограничения на въезд иностранцев
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России за неделю снизился до 31,1% с 34,4% 03.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-03T21:19+0400
2022-06-03T21:19+0400
2022-06-03T21:19+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Россия снимает эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом и через морские пункты пропуска, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, передает РИА Новости.В штабе отметили, что соответствующие изменения будут внесены в распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 N 635-р и распоряжение от 27 марта 2020 г. N 763-р.Коллективный иммунитет к COVID-19 в России за неделю снизился до 31,1% с 34,4%, вакцинация первым компонентом проведена 91,9 миллиона раз. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 91 957 470 раз, двумя - 87 661 037.
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россия, новости, общество, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19
Россия снимает коронавирусные ограничения на въезд иностранцев
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России за неделю снизился до 31,1% с 34,4%
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Россия снимает эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом и через морские пункты пропуска, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, передает РИА Новости
.
"По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска", - говорится в сообщении.
В штабе отметили, что соответствующие изменения будут внесены в распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 N 635-р и распоряжение от 27 марта 2020 г. N 763-р.
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России за неделю снизился до 31,1% с 34,4%, вакцинация первым компонентом проведена 91,9 миллиона раз. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 91 957 470 раз, двумя - 87 661 037.