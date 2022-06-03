https://sputnik-georgia.ru/20220603/sayat-nova-tbilisskiy-gomer-i-blagodarnaya-pamyat-potomkov---foto-267098563.html

Саят-Нова: тбилисский Гомер и благодарная память потомков - фото

Саят-Нова: тбилисский Гомер и благодарная память потомков - фото

Тбилисский ашуг – это не просто певец, музыкант, композитор. И даже не просто мудрый философ. Он тот, кто воспевает жизнь, людей и Вселенную через призму... 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T19:01+0400

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саят-нова

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Саят-Нова – вершина этой ипостаси. Его песни уже больше двух с половиной столетий люди поют и передают из поколения в поколение. Он одинаково близок не только тем, на чьем языке творил – азербайджанцам, армянам, грузинам. Он воплотил особый, неповторимый дух Тбилиси и его нравственного кодекса. Города, преданным сыном которого был до последнего вздоха, пока жемчужную нить его жизни не оборвала янычарская сабля…Его творчество по-прежнему трогает за живое сердца истинных горожан, заставляя их, словно ветви гранатового дерева, тянуться к свету. Раз в год традиционно собираются на "Праздник роз" – "Вардастон" у памятника Саят-Нове в сердце древней части грузинской столицы. Поют, танцуют. А главное – завороженно слушают его нестареющие песни.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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