Саят-Нова: тбилисский Гомер и благодарная память потомков - фото
Наверное, непревзойденный ашуг был бы по-настоящему горд и счастлив услышать, как спустя многие десятилетия звучат его колоритные творения.
Наверное, непревзойденный ашуг был бы по-настоящему горд и счастлив услышать, как спустя многие десятилетия звучат его колоритные творения.
Юные танцовщицы перед выступлением – яркие краски их костюмов и лиц напоминают цвет граната.
Юные танцовщицы перед выступлением – яркие краски их костюмов и лиц напоминают цвет граната.
Городская матрона в традиционном наряде старых времен. Главное, не попасться ей на острый язычок!
Городская матрона в традиционном наряде старых времен. Главное, не попасться ей на острый язычок!
Прелесть женщины – в неповторимой пластике движений. Они органично вписываются в завораживающую канву ритмов и щемящих мелодий Саят-Новы.
Прелесть женщины – в неповторимой пластике движений. Они органично вписываются в завораживающую канву ритмов и щемящих мелодий Саят-Новы.
И тут уж точно не обойтись без протяжных и обволакивающих душу звуков знаменитого "дудука"!
И тут уж точно не обойтись без протяжных и обволакивающих душу звуков знаменитого "дудука"!
В грустной мелодии, как в глазах этого старика, отражается многострадальная, но возродившаяся из пепла история древнего города…
В грустной мелодии, как в глазах этого старика, отражается многострадальная, но возродившаяся из пепла история древнего города…
…и неповторимая красота восточной женщины – нежной, заботливой и неустрашимой.
…и неповторимая красота восточной женщины – нежной, заботливой и неустрашимой.
Руки танцовщиц способны рассказать о многом, что не всегда легко выразить словами – о грусти, любви, радости, слезах и счастье.
Руки танцовщиц способны рассказать о многом, что не всегда легко выразить словами – о грусти, любви, радости, слезах и счастье.
Можете не сомневаться – внимательно следящие за танцем зрители все правильно истолкуют и поймут.
Можете не сомневаться – внимательно следящие за танцем зрители все правильно истолкуют и поймут.
Любовь к женщине, как и вообще лирические мотивы, занимала большое место в творчестве Саят-Новы.
Любовь к женщине, как и вообще лирические мотивы, занимала большое место в творчестве Саят-Новы.
Это современный исполнитель, но он ашуг. И одет в наряд тбилисского ашуга.
Это современный исполнитель, но он ашуг. И одет в наряд тбилисского ашуга.
А вот гость из Армении. Сразу заметно – стиль тот же, хотя краски немного иные.
А вот гость из Армении. Сразу заметно – стиль тот же, хотя краски немного иные.
А у этих прекрасных созданий впереди огромный шанс покорить грацией и красотой весь мир.
А у этих прекрасных созданий впереди огромный шанс покорить грацией и красотой весь мир.
Вот они зрители – подлинные ценители стихов и песен знаменитого ашуга. А фон – его любимый Тбилиси. Кое-что в облике города мало изменилось – Метехский храм, дворец царицы Дареджан, древние стены…
Вот они зрители – подлинные ценители стихов и песен знаменитого ашуга. А фон – его любимый Тбилиси. Кое-что в облике города мало изменилось – Метехский храм, дворец царицы Дареджан, древние стены…
Каждый имеет возможность приобщиться к тбилисским традициям и принять участие в празднике. Тифлис всегда позиционировал себя как открытый город.
Каждый имеет возможность приобщиться к тбилисским традициям и принять участие в празднике. Тифлис всегда позиционировал себя как открытый город.
Не надо быть провидцем, чтобы по чонгури и стилизованному стволу гранатового дерева догадаться – это памятник Саят-Нове!
Не надо быть провидцем, чтобы по чонгури и стилизованному стволу гранатового дерева догадаться – это памятник Саят-Нове!