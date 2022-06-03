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Саят-Нова: тбилисский Гомер и благодарная память потомков - фото
Саят-Нова: тбилисский Гомер и благодарная память потомков - фото
Тбилисский ашуг – это не просто певец, музыкант, композитор. И даже не просто мудрый философ. Он тот, кто воспевает жизнь, людей и Вселенную через призму... 03.06.2022, Sputnik Грузия
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Саят-Нова – вершина этой ипостаси. Его песни уже больше двух с половиной столетий люди поют и передают из поколения в поколение. Он одинаково близок не только тем, на чьем языке творил – азербайджанцам, армянам, грузинам. Он воплотил особый, неповторимый дух Тбилиси и его нравственного кодекса. Города, преданным сыном которого был до последнего вздоха, пока жемчужную нить его жизни не оборвала янычарская сабля…Его творчество по-прежнему трогает за живое сердца истинных горожан, заставляя их, словно ветви гранатового дерева, тянуться к свету. Раз в год традиционно собираются на "Праздник роз" – "Вардастон" у памятника Саят-Нове в сердце древней части грузинской столицы. Поют, танцуют. А главное – завороженно слушают его нестареющие песни.
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Саят-Нова: тбилисский Гомер и благодарная память потомков - фото

19:01 03.06.2022 (обновлено: 19:05 03.06.2022)
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Тбилисский ашуг – это не просто певец, музыкант, композитор. И даже не просто мудрый философ. Он тот, кто воспевает жизнь, людей и Вселенную через призму вечности и любви. В том числе, любви к женщине, в сакральности которой и проявляется великая тайна вечности
Саят-Нова – вершина этой ипостаси. Его песни уже больше двух с половиной столетий люди поют и передают из поколения в поколение. Он одинаково близок не только тем, на чьем языке творил – азербайджанцам, армянам, грузинам. Он воплотил особый, неповторимый дух Тбилиси и его нравственного кодекса. Города, преданным сыном которого был до последнего вздоха, пока жемчужную нить его жизни не оборвала янычарская сабля…
Его творчество по-прежнему трогает за живое сердца истинных горожан, заставляя их, словно ветви гранатового дерева, тянуться к свету. Раз в год традиционно собираются на "Праздник роз" – "Вардастон" у памятника Саят-Нове в сердце древней части грузинской столицы. Поют, танцуют. А главное – завороженно слушают его нестареющие песни.
© photo: Sputnik / Stringer

Наверное, непревзойденный ашуг был бы по-настоящему горд и счастлив услышать, как спустя многие десятилетия звучат его колоритные творения.

Наверное, непревзойденный ашуг был бы по-настоящему горд и счастлив услышать, как спустя многие десятилетия звучат его колоритные творения. - Sputnik Грузия
1/16
© photo: Sputnik / Stringer

Наверное, непревзойденный ашуг был бы по-настоящему горд и счастлив услышать, как спустя многие десятилетия звучат его колоритные творения.

© photo: Sputnik / Stringer

Юные танцовщицы перед выступлением – яркие краски их костюмов и лиц напоминают цвет граната.

Юные танцовщицы перед выступлением – яркие краски их костюмов и лиц напоминают цвет граната. - Sputnik Грузия
2/16
© photo: Sputnik / Stringer

Юные танцовщицы перед выступлением – яркие краски их костюмов и лиц напоминают цвет граната.

© photo: Sputnik / Stringer

Городская матрона в традиционном наряде старых времен. Главное, не попасться ей на острый язычок!

Городская матрона в традиционном наряде старых времен. Главное, не попасться ей на острый язычок! - Sputnik Грузия
3/16
© photo: Sputnik / Stringer

Городская матрона в традиционном наряде старых времен. Главное, не попасться ей на острый язычок!

© photo: Sputnik / Stringer

Прелесть женщины – в неповторимой пластике движений. Они органично вписываются в завораживающую канву ритмов и щемящих мелодий Саят-Новы.

Прелесть женщины – в неповторимой пластике движений. Они органично вписываются в завораживающую канву ритмов и щемящих мелодий Саят-Новы. - Sputnik Грузия
4/16
© photo: Sputnik / Stringer

Прелесть женщины – в неповторимой пластике движений. Они органично вписываются в завораживающую канву ритмов и щемящих мелодий Саят-Новы.

© photo: Sputnik / Stringer

И тут уж точно не обойтись без протяжных и обволакивающих душу звуков знаменитого "дудука"!

И тут уж точно не обойтись без протяжных и обволакивающих душу звуков знаменитого &quot;дудука&quot;! - Sputnik Грузия
5/16
© photo: Sputnik / Stringer

И тут уж точно не обойтись без протяжных и обволакивающих душу звуков знаменитого "дудука"!

© photo: Sputnik / Stringer

В грустной мелодии, как в глазах этого старика, отражается многострадальная, но возродившаяся из пепла история древнего города…

В грустной мелодии, как в глазах этого старика, отражается многострадальная, но возродившаяся из пепла история древнего города… - Sputnik Грузия
6/16
© photo: Sputnik / Stringer

В грустной мелодии, как в глазах этого старика, отражается многострадальная, но возродившаяся из пепла история древнего города…

© photo: Sputnik / Stringer

…и неповторимая красота восточной женщины – нежной, заботливой и неустрашимой.

…и неповторимая красота восточной женщины – нежной, заботливой и неустрашимой. - Sputnik Грузия
7/16
© photo: Sputnik / Stringer

…и неповторимая красота восточной женщины – нежной, заботливой и неустрашимой.

© photo: Sputnik / Stringer

Руки танцовщиц способны рассказать о многом, что не всегда легко выразить словами – о грусти, любви, радости, слезах и счастье.

Руки танцовщиц способны рассказать о многом, что не всегда легко выразить словами – о грусти, любви, радости, слезах и счастье. - Sputnik Грузия
8/16
© photo: Sputnik / Stringer

Руки танцовщиц способны рассказать о многом, что не всегда легко выразить словами – о грусти, любви, радости, слезах и счастье.

© photo: Sputnik / Stringer

Можете не сомневаться – внимательно следящие за танцем зрители все правильно истолкуют и поймут.

Можете не сомневаться – внимательно следящие за танцем зрители все правильно истолкуют и поймут. - Sputnik Грузия
9/16
© photo: Sputnik / Stringer

Можете не сомневаться – внимательно следящие за танцем зрители все правильно истолкуют и поймут.

© photo: Sputnik / Stringer

Любовь к женщине, как и вообще лирические мотивы, занимала большое место в творчестве Саят-Новы.

Любовь к женщине, как и вообще лирические мотивы, занимала большое место в творчестве Саят-Новы. - Sputnik Грузия
10/16
© photo: Sputnik / Stringer

Любовь к женщине, как и вообще лирические мотивы, занимала большое место в творчестве Саят-Новы.

© photo: Sputnik / Stringer

Это современный исполнитель, но он ашуг. И одет в наряд тбилисского ашуга.

Это современный исполнитель, но он ашуг. И одет в наряд тбилисского ашуга. - Sputnik Грузия
11/16
© photo: Sputnik / Stringer

Это современный исполнитель, но он ашуг. И одет в наряд тбилисского ашуга.

© photo: Sputnik / Stringer

А вот гость из Армении. Сразу заметно – стиль тот же, хотя краски немного иные.

А вот гость из Армении. Сразу заметно – стиль тот же, хотя краски немного иные. - Sputnik Грузия
12/16
© photo: Sputnik / Stringer

А вот гость из Армении. Сразу заметно – стиль тот же, хотя краски немного иные.

© photo: Sputnik / Stringer

А у этих прекрасных созданий впереди огромный шанс покорить грацией и красотой весь мир.

А у этих прекрасных созданий впереди огромный шанс покорить грацией и красотой весь мир. - Sputnik Грузия
13/16
© photo: Sputnik / Stringer

А у этих прекрасных созданий впереди огромный шанс покорить грацией и красотой весь мир.

© photo: Sputnik / Stringer

Вот они зрители – подлинные ценители стихов и песен знаменитого ашуга. А фон – его любимый Тбилиси. Кое-что в облике города мало изменилось – Метехский храм, дворец царицы Дареджан, древние стены…

Вот они зрители – подлинные ценители стихов и песен знаменитого ашуга. А фон – его любимый Тбилиси. Кое-что в облике города мало изменилось – Метехский храм, дворец царицы Дареджан, древние стены… - Sputnik Грузия
14/16
© photo: Sputnik / Stringer

Вот они зрители – подлинные ценители стихов и песен знаменитого ашуга. А фон – его любимый Тбилиси. Кое-что в облике города мало изменилось – Метехский храм, дворец царицы Дареджан, древние стены…

© photo: Sputnik / Stringer

Каждый имеет возможность приобщиться к тбилисским традициям и принять участие в празднике. Тифлис всегда позиционировал себя как открытый город.

Каждый имеет возможность приобщиться к тбилисским традициям и принять участие в празднике. Тифлис всегда позиционировал себя как открытый город. - Sputnik Грузия
15/16
© photo: Sputnik / Stringer

Каждый имеет возможность приобщиться к тбилисским традициям и принять участие в празднике. Тифлис всегда позиционировал себя как открытый город.

© photo: Sputnik / Stringer

Не надо быть провидцем, чтобы по чонгури и стилизованному стволу гранатового дерева догадаться – это памятник Саят-Нове!

Не надо быть провидцем, чтобы по чонгури и стилизованному стволу гранатового дерева догадаться – это памятник Саят-Нове! - Sputnik Грузия
16/16
© photo: Sputnik / Stringer

Не надо быть провидцем, чтобы по чонгури и стилизованному стволу гранатового дерева догадаться – это памятник Саят-Нове!

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