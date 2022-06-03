https://sputnik-georgia.ru/20220603/sputnik_ezhenedelnyy-brifing-marii-zakharovoy---video-267100238.html
Спутник_Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео
Спутник_Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 03.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-03T12:44+0400
2022-06-03T12:44+0400
2022-06-03T13:43+0400
россия
мария захарова
мультимедиа
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/03/267100201_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_642bd7a05098fde1c41f68fa6d8a9831.jpg
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/03/267100201_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_b144700fe5f5e93efed1dde643b77fdc.jpg
Спутник_Еженедельный брифинг Марии Захаровой
Спутник_Еженедельный брифинг Марии Захаровой
2022-06-03T12:44+0400
true
PT131M11S
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, мария захарова, мультимедиа, видео, видео
Спутник_Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео
12:44 03.06.2022 (обновлено: 13:43 03.06.2022)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.