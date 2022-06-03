Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220603/sputnik_ezhenedelnyy-brifing-marii-zakharovoy---video-267100238.html
Спутник_Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео
Спутник_Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 03.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-03T12:44+0400
2022-06-03T13:43+0400
россия
мария захарова
мультимедиа
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/03/267100201_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_642bd7a05098fde1c41f68fa6d8a9831.jpg
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Спутник_Еженедельный брифинг Марии Захаровой
Спутник_Еженедельный брифинг Марии Захаровой
2022-06-03T12:44+0400
true
PT131M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/03/267100201_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_b144700fe5f5e93efed1dde643b77fdc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, мария захарова, мультимедиа, видео, видео

Спутник_Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео

12:44 03.06.2022 (обновлено: 13:43 03.06.2022)
© video: Ruptly
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0