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Стартовал первый этап регистрации в детские сады Грузии

Стартовал первый этап регистрации в детские сады Грузии

Регистрировать можно детей, которым до 30 сентября включительно исполнится два года 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T10:46+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Первый этап регистрации в детские сады Тбилиси на 2022-2023 учебно-воспитательный год начался 3 июня, говорится в сообщении Агентства управления детскими садами столицы.Регистрация пройдет в два этапа на сайте агентства www.kids.org.ge. В детских садах Тбилиси около 16 тысяч вакантных мест и зарегистрировать можно детей, которым до 30 сентября включительно исполнится два года. Регистрация начнется с 10:00 и продлится до 10 июня включительно.На данном этапе регистрацию смогут пройти:Условия регистрации отличаются для детей со специальными образовательными нуждами и детей военных. В первом случае родители должны отправить на электронную почту – skolamdeliregistracia2023@gmail.com – справку о рождении ребенка, справки о здоровье (форму 100 и форму 50). Там же необходимо указать номер детского сада, в который родители хотят определить ребенка, и контактные данные.Родителям, находящимся на военной службе, помимо стандартных данных, на эту же почту следует отправить справку о рождении ребенка, копию своего удостоверения личности и справку из Минобороны.Второй этап регистрации начнется 10 июня с 10:00. Можно будет регистрировать всех детей, которые не относятся к группам первого этапа. Регистрация продлится до тех пор, пока не будут заполнены места.Те родители, которые не смогут зарегистрировать ребенка в желаемый детский сад, смогут с 13 июня представить заявление о желании попасть в резервный список.В Тбилиси функционирует 180 государственных детских садов. Каждый год в столичных детских садах регистрируются около 62 тысяч детей.Упрощенным правилом регистрации в детских садах Тбилиси будут пользоваться дети из Украины. С соответствующей документацией они должны обратиться в детский сад или же к Агентству управления детскими садами столицы.

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