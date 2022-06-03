https://sputnik-georgia.ru/20220603/startovali-pryamye-aviareysy-iz-baku-v-batumi--267106665.html
Стартовали прямые авиарейсы из Баку в Батуми
Стартовали прямые авиарейсы из Баку в Батуми
В июне будут осуществляться два рейса в неделю, а с июля – три рейса 03.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-03T15:36+0400
2022-06-03T15:36+0400
2022-06-03T15:54+0400
грузия
туризм
новости
баку
батуми
аджария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24600/98/246009806_0:37:3000:1725_1920x0_80_0_0_633e6a2ab416e1a44807edee24093c80.jpg
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Стартовали полеты Баку-Батуми-Баку в летний сезон – в пятницу был выполнен первый с начала пандемии авиарейс в этом направлении, сообщает Департамент курортов и туризма Аджарии.Полеты осуществляет авиакомпания Azerbaijan Airlines. В июне в этом направлении будут осуществляться два рейса в неделю, а с июля – три рейса.Туристов из Азербайджана – порядка 100 человек – в пятницу в Батумском международном аэропорту встретили фольклорным шоу. Здесь же присутствовали глава Департамента курортов и туризма Аджарии Тинатин Зоидзе и консул Азербайджана в Грузии Парвиз Исмаилзаде.В этом году в Батумском аэропорту наблюдается возрастающая динамика полетов. По имеющимся данным, в направлении Батуми полеты начали пять новых авиакомпаний – Airbaltic, Flydeal, Jordan Aviation, Aseman и Uzbekistan Airways.Airbaltic и Uzbekistan Airways в этом году впервые выполнили рейсы из Риги и Ташкента.В течение июня в направлении Батуми запланировано около 300 полетов из 12 стран.
баку
батуми
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24600/98/246009806_326:0:2675:1762_1920x0_80_0_0_2b6dfa9730f149e0e94b2a175ac9e4a8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, туризм, новости, баку, батуми, аджария
Стартовали прямые авиарейсы из Баку в Батуми
15:36 03.06.2022 (обновлено: 15:54 03.06.2022)
В июне будут осуществляться два рейса в неделю, а с июля – три рейса
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Стартовали полеты Баку-Батуми-Баку в летний сезон – в пятницу был выполнен первый с начала пандемии авиарейс в этом направлении, сообщает Департамент курортов и туризма Аджарии.
Полеты осуществляет авиакомпания Azerbaijan Airlines. В июне в этом направлении будут осуществляться два рейса в неделю, а с июля – три рейса.
Туристов из Азербайджана – порядка 100 человек – в пятницу в Батумском международном аэропорту встретили фольклорным шоу. Здесь же присутствовали глава Департамента курортов и туризма Аджарии Тинатин Зоидзе и консул Азербайджана в Грузии Парвиз Исмаилзаде.
В этом году в Батумском аэропорту наблюдается возрастающая динамика полетов. По имеющимся данным, в направлении Батуми полеты начали пять новых авиакомпаний – Airbaltic, Flydeal, Jordan Aviation, Aseman и Uzbekistan Airways.
Airbaltic и Uzbekistan Airways в этом году впервые выполнили рейсы из Риги и Ташкента.
В течение июня в направлении Батуми запланировано около 300 полетов из 12 стран.