https://sputnik-georgia.ru/20220603/startovali-pryamye-aviareysy-iz-baku-v-batumi--267106665.html

Стартовали прямые авиарейсы из Баку в Батуми

Стартовали прямые авиарейсы из Баку в Батуми

В июне будут осуществляться два рейса в неделю, а с июля – три рейса 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T15:36+0400

2022-06-03T15:36+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Стартовали полеты Баку-Батуми-Баку в летний сезон – в пятницу был выполнен первый с начала пандемии авиарейс в этом направлении, сообщает Департамент курортов и туризма Аджарии.Полеты осуществляет авиакомпания Azerbaijan Airlines. В июне в этом направлении будут осуществляться два рейса в неделю, а с июля – три рейса.Туристов из Азербайджана – порядка 100 человек – в пятницу в Батумском международном аэропорту встретили фольклорным шоу. Здесь же присутствовали глава Департамента курортов и туризма Аджарии Тинатин Зоидзе и консул Азербайджана в Грузии Парвиз Исмаилзаде.В этом году в Батумском аэропорту наблюдается возрастающая динамика полетов. По имеющимся данным, в направлении Батуми полеты начали пять новых авиакомпаний – Airbaltic, Flydeal, Jordan Aviation, Aseman и Uzbekistan Airways.Airbaltic и Uzbekistan Airways в этом году впервые выполнили рейсы из Риги и Ташкента.В течение июня в направлении Батуми запланировано около 300 полетов из 12 стран.

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