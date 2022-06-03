https://sputnik-georgia.ru/20220603/stolknoveniya-s-protestuyuschikh-s-politsiey-v-erevane---oppozitsiya-zayavila-o-postradavshikh-267122663.html

Столкновения протестующих с полицией в Ереване - оппозиция заявила о пострадавших

Столкновения протестующих с полицией в Ереване - оппозиция заявила о пострадавших

Впервые за весь период оппозиционных акций протеста полиция для разгона митинга применила светошумовые гранаты 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T22:08+0400

2022-06-03T22:08+0400

2022-06-03T22:42+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Число граждан, пострадавших во время столкновений между правоохранителями и участниками акции протеста на улице Прошяна у правительственных дач, возросло до 20, сообщила в соцсети руководитель аппарата Ереванского государственного медицинского университета Шушан Даниелян.Движение "Сопротивление" более месяца проводит акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Оппоненты власти считают, что политика руководства страны ведет к потере Карабаха и армянской государственности, сообщил Sputnik Армения.Впервые за весь период оппозиционных акций протеста полиция для разгона митинга применила светошумовые гранаты в ходе акций протеста на улице Прошяна, у правительственных дач.Ситуация обострилась после того, как правящая команда бойкотировала созванное оппозицией заседание парламента, на котором должно было быть рассмотрено заявление по вопросу Нагорного Карабаха, отношений с Баку и Анкарой.

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