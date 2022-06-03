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Столкновения протестующих с полицией в Ереване - оппозиция заявила о пострадавших
Столкновения протестующих с полицией в Ереване - оппозиция заявила о пострадавших
Впервые за весь период оппозиционных акций протеста полиция для разгона митинга применила светошумовые гранаты 03.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-03T22:08+0400
2022-06-03T22:08+0400
2022-06-03T22:42+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Число граждан, пострадавших во время столкновений между правоохранителями и участниками акции протеста на улице Прошяна у правительственных дач, возросло до 20, сообщила в соцсети руководитель аппарата Ереванского государственного медицинского университета Шушан Даниелян.Движение "Сопротивление" более месяца проводит акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Оппоненты власти считают, что политика руководства страны ведет к потере Карабаха и армянской государственности, сообщил Sputnik Армения.Впервые за весь период оппозиционных акций протеста полиция для разгона митинга применила светошумовые гранаты в ходе акций протеста на улице Прошяна, у правительственных дач.Ситуация обострилась после того, как правящая команда бойкотировала созванное оппозицией заседание парламента, на котором должно было быть рассмотрено заявление по вопросу Нагорного Карабаха, отношений с Баку и Анкарой.
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Столкновения протестующих с полицией в Ереване - оппозиция заявила о пострадавших
22:08 03.06.2022 (обновлено: 22:42 03.06.2022)
Впервые за весь период оппозиционных акций протеста полиция для разгона митинга применила светошумовые гранаты
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Число граждан, пострадавших во время столкновений между правоохранителями и участниками акции протеста на улице Прошяна у правительственных дач, возросло до 20, сообщила в соцсети руководитель аппарата Ереванского государственного медицинского университета Шушан Даниелян.
Движение "Сопротивление" более месяца проводит акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Оппоненты власти считают, что политика руководства страны ведет к потере Карабаха и армянской государственности, сообщил Sputnik Армения
.
"По состоянию на 22:00 граждане доставлены в университетскую больницу "Гераци". В настоящее время все они проходят обследование", - отметила Даниелян.
Впервые за весь период оппозиционных акций протеста полиция для разгона митинга применила светошумовые гранаты в ходе акций протеста на улице Прошяна, у правительственных дач.
Ситуация обострилась после того, как правящая команда бойкотировала созванное оппозицией заседание парламента, на котором должно было быть рассмотрено заявление по вопросу Нагорного Карабаха, отношений с Баку и Анкарой.