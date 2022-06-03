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Летние детские сады в Тбилиси работать не будут
Летние детские сады в Тбилиси работать не будут
Летние детсады в столице Грузии принимали более 13 тысяч детей 03.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-03T13:41+0400
2022-06-03T13:41+0400
2022-06-03T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Летние детские сады в Тбилиси, которые до пандемии работали в июле, не откроются и в этом году – такое решение принял консультационный совет директоров Агентства развития детских садов столицыТаким образом родители не смогут отдать своих детей в летний детский садик уже третий год подряд.Ежегодно летом в Тбилиси работали 40 детских садов, которые в общей сложности принимали около 13 тысяч детей.Всего в столице Грузии 185 детских садов.
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детский сад, грузия, новости, общество, тбилиси, лето
Летние детские сады в Тбилиси работать не будут
13:41 03.06.2022 (обновлено: 14:44 03.06.2022)
Летние детсады в столице Грузии принимали более 13 тысяч детей
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Летние детские сады в Тбилиси, которые до пандемии работали в июле, не откроются и в этом году – такое решение принял консультационный совет директоров Агентства развития детских садов столицы
"Во время принятия решения был учтен тот факт, что ограничения, введенные министерством труда, здравоохранения и социальной защиты в условиях ковид-пандемии, остаются в силе", – отмечено в сообщении.
Таким образом родители не смогут отдать своих детей в летний детский садик уже третий год подряд.
Ежегодно летом в Тбилиси работали 40 детских садов, которые в общей сложности принимали около 13 тысяч детей.
Всего в столице Грузии 185 детских садов.