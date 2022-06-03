https://sputnik-georgia.ru/20220603/v-2022-godu-letnie-detskie-sady-tbilisi-rabotat-ne-budut--267101405.html

Летние детские сады в Тбилиси работать не будут

Летние детские сады в Тбилиси работать не будут

Летние детсады в столице Грузии принимали более 13 тысяч детей 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T13:41+0400

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детский сад

грузия

новости

общество

тбилиси

лето

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Летние детские сады в Тбилиси, которые до пандемии работали в июле, не откроются и в этом году – такое решение принял консультационный совет директоров Агентства развития детских садов столицыТаким образом родители не смогут отдать своих детей в летний детский садик уже третий год подряд.Ежегодно летом в Тбилиси работали 40 детских садов, которые в общей сложности принимали около 13 тысяч детей.Всего в столице Грузии 185 детских садов.

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детский сад, грузия, новости, общество, тбилиси, лето