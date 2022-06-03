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В Иране заявили, что готовы сотрудничать с РФ в области энергетики и логистики
В Иране заявили, что готовы сотрудничать с РФ в области энергетики и логистики
В ходе визита вице-премьера РФ Александра Новака в Тегеран вопрос был поднят, и стороны приступили к работе в этом направлении 03.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-03T18:01+0400
2022-06-03T18:01+0400
2022-06-03T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Исламская Республика Иран и Российская Федерация должны укреплять сотрудничество в области энергетики и транспортной логистики, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.Джалали отметил, что в ходе визита вице-премьера РФ Александра Новака в Тегеран этот вопрос был поднят и стороны приступили к работе в этом направлении.Кроме того, Иран готов поставлять в Россию стройматериалы, фрукты, овощи и обувь, а также кожаные изделия, добавил посол Ирана в Москве."Третьим направлением сотрудничества (после энергетики и логистики) являются наши общие экономические потребности. Вам нужны фрукты, овощи, стройматериалы, сумки, обувь, кожаные изделия, нужны многие другие позиции. И Исламская республика Иран готова все это поставлять в Россию", - сказал он в эфире "России 24".Между тем, Ирану необходимы крупы и технологии и многое другое, что можно получить в России, подчеркнул Джалали.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, иран, россия, экономика, александр новак
В Иране заявили, что готовы сотрудничать с РФ в области энергетики и логистики
В ходе визита вице-премьера РФ Александра Новака в Тегеран вопрос был поднят, и стороны приступили к работе в этом направлении
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Исламская Республика Иран и Российская Федерация должны укреплять сотрудничество в области энергетики и транспортной логистики, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"У нас огромные возможности для сотрудничества. Одной из таких сфер является создание транспортного коридора Север - Юг. Оптимальным маршрутом, связывающим Восточную Азию с Европой, является путь через Иран и Россию, поэтому мы вместе должны развивать этот маршрут. Вторым направлением сотрудничества может стать энергетика, мы непременно должны сотрудничать в этой сфере", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Джалали отметил, что в ходе визита вице-премьера РФ Александра Новака в Тегеран этот вопрос был поднят и стороны приступили к работе в этом направлении.
Кроме того, Иран готов поставлять в Россию стройматериалы, фрукты, овощи и обувь, а также кожаные изделия, добавил посол Ирана в Москве.
"Третьим направлением сотрудничества (после энергетики и логистики) являются наши общие экономические потребности. Вам нужны фрукты, овощи, стройматериалы, сумки, обувь, кожаные изделия, нужны многие другие позиции. И Исламская республика Иран готова все это поставлять в Россию", - сказал он в эфире "России 24".
Между тем, Ирану необходимы крупы и технологии и многое другое, что можно получить в России, подчеркнул Джалали.