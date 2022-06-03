https://sputnik-georgia.ru/20220603/v-kitae-vpervye-v-mire-klonirovali-porosyat-s-pomoschyu-robota-267097423.html
В Китае впервые в мире клонировали поросят с помощью робота
В Китае впервые в мире клонировали поросят с помощью робота
Ни в одной операции в ходе клонирования человек задействован не был, отмечают эксперты 03.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-03T13:03+0400
2022-06-03T13:03+0400
2022-06-03T13:03+0400
свинья
наука
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ученые
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Китайским ученым из Нанькайского университета удалось разработать способ клонирования свиней – в нем участвует только робот, первые семь поросят уже появились на свет, говорится на сайте вуза. Исследователи рассказывают, что самка обыкновенной свиньи, прошедшая процесс оплодотворения, на каждом этапе которого участвовал робот, родила в конце марта семерых поросят породы ландрас.По словам Лю Яовэя, клонирование с помощью робота существенно повышает возможность успешности клонирования в целом, поскольку действия робота более точные. То есть роботы реже повреждают клетки, что довольно часто случается, когда операцию осуществляют люди.Пять лет назад ученые Нанькайского университета вывели первых в мире поросят, клонированных с использованием робота, однако тогда ученые все же принимали участие на некоторых этапах клонирования, отмечает издание.Лю Яовэй утверждает, что новая технология поможет Китаю, самому крупному потребителю свинины в мире, стать более независимым от импорта этого продукта, особенно учитывая торговые запреты США и других западных стран.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
свинья, наука, китай, новости, в мире, ученые
В Китае впервые в мире клонировали поросят с помощью робота
Ни в одной операции в ходе клонирования человек задействован не был, отмечают эксперты
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik.
Китайским ученым из Нанькайского университета удалось разработать способ клонирования свиней – в нем участвует только робот, первые семь поросят уже появились на свет, говорится на сайте
вуза.
Исследователи рассказывают, что самка обыкновенной свиньи, прошедшая процесс оплодотворения, на каждом этапе которого участвовал робот, родила в конце марта семерых поросят породы ландрас.
"Каждый шаг процесса клонирования был автоматизирован, ни в одной операции в ходе клонирования человек задействован не был", – сказал один из членов исследовательской группы Лю Яовэй, его слова цитирует South China Morning Post.
По словам Лю Яовэя, клонирование с помощью робота существенно повышает возможность успешности клонирования в целом, поскольку действия робота более точные. То есть роботы реже повреждают клетки, что довольно часто случается, когда операцию осуществляют люди.
Пять лет назад ученые Нанькайского университета вывели первых в мире поросят, клонированных с использованием робота, однако тогда ученые все же принимали участие на некоторых этапах клонирования, отмечает издание.
Лю Яовэй утверждает, что новая технология поможет Китаю, самому крупному потребителю свинины в мире, стать более независимым от импорта этого продукта, особенно учитывая торговые запреты США и других западных стран.