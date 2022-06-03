https://sputnik-georgia.ru/20220603/v-kitae-vpervye-v-mire-klonirovali-porosyat-s-pomoschyu-robota-267097423.html

В Китае впервые в мире клонировали поросят с помощью робота

В Китае впервые в мире клонировали поросят с помощью робота

Ни в одной операции в ходе клонирования человек задействован не был, отмечают эксперты 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T13:03+0400

2022-06-03T13:03+0400

2022-06-03T13:03+0400

свинья

наука

китай

новости

в мире

ученые

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/1f/249325794_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_106e9763cb377109e5830b18f66aa625.jpg

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Китайским ученым из Нанькайского университета удалось разработать способ клонирования свиней – в нем участвует только робот, первые семь поросят уже появились на свет, говорится на сайте вуза. Исследователи рассказывают, что самка обыкновенной свиньи, прошедшая процесс оплодотворения, на каждом этапе которого участвовал робот, родила в конце марта семерых поросят породы ландрас.По словам Лю Яовэя, клонирование с помощью робота существенно повышает возможность успешности клонирования в целом, поскольку действия робота более точные. То есть роботы реже повреждают клетки, что довольно часто случается, когда операцию осуществляют люди.Пять лет назад ученые Нанькайского университета вывели первых в мире поросят, клонированных с использованием робота, однако тогда ученые все же принимали участие на некоторых этапах клонирования, отмечает издание.Лю Яовэй утверждает, что новая технология поможет Китаю, самому крупному потребителю свинины в мире, стать более независимым от импорта этого продукта, особенно учитывая торговые запреты США и других западных стран.

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

свинья, наука, китай, новости, в мире, ученые