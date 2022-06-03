"Воюют не на своей земле". Что говорят местные о битве за Донбасс
© photo: Sputnik / Sergey Averin / Перейти в фотобанкЖенщина убирает мусор во дворе жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела
© photo: Sputnik / Sergey Averin/
Этот город на самой границе Луганской области был важнейшим для снабжения украинской группировки в Донбассе. Теперь здесь российские войска и бойцы армии ЛНР
Несмотря на жестокие бои, далеко не все гражданские эвакуировались. О том, как сейчас выживают в Попасной, — в репортаже Виктора Званцева для РИА Новости.
Стратегическое значение
Напоминает Мариуполь: обгоревшие остовы многоэтажек, частный сектор местами полностью уничтожен, в куполе храма — дыра от снаряда. С началом боев почти все гражданские уехали. В некоторых домах украинские военные оборудовали огневые точки.
У калитки — россыпь патронов, окна заставлены книгами. Внутри брошенная военная форма, пустые бутылки из-под водки, а во дворе, на скамейке, изрешеченная пулями черно-белая фотография кого-то из прежних жильцов: видимо, "квартиранты" упражнялись в меткости.
Боец ЛНР с позывным Тюльпан осматривает жилище. Но до приезда саперов ни к чему не прикасается. "Отступая, вэсэушники все минируют. Оставляют дистанционные видеокамеры, — объясняет он. — Так в режиме онлайн можно отследить передвижение наших войск и подорвать позиции".
Тюльпан воюет уже восемь лет. Сам из Луганска.
"Многие украинцы, особенно в центральной и западной частях страны, не понимают, что никакого перемирия здесь не было и в помине, — говорит боец. — Все это время из Попасной обстреливали Первомайск и Стаханов".
Бои тут были кровопролитными. Позиции ВСУ на возвышенности, штурмовать такие всегда тяжело. К тому же здесь узловая ж/д станция, очень важная для снабжения.
Перестрелки в городе вспыхивают до сих пор. Все еще рвутся снаряды и мины. На днях уничтожили двоих диверсантов. По словам республиканских бойцов, в плен они обычно не сдаются, отбиваются до последнего.
"Да и среди местных попадаются наводчики, — добавляет Тюльпан. — В основном это молодые ребята, которые хотят подзаработать. Встречались и женщины, чьи мужья находятся по ту сторону фронта. Но таких все же единицы. Население преимущественно пророссийское".
"Еще тогда уехали"
Владимир перебрался в Попасную, выйдя на пенсию. Долгие годы работал на Крайнем Севере, благодаря накоплениям построил дом. В 2014-м рядом с его участком обосновались украинские военные. А месяц назад этот район оказался на линии фронта.
"Обстрелы пока не прекращаются, — рассказывает он. — Я прячусь в подвале гаража. Но уезжать нет смысла".
С местными солдаты ВСУ почти не общались, едой не делились, вспоминает Владимир. Максимум могли предложить сигарету. Брошенные дома вскрывали, забирая оттуда бытовую технику. Машины, уверяет он, тоже изымали — "на нужды армии".
© photo: Sputnik / Alexey Mayshev / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского взвода народной милиции ЛНР
Работа артиллерийского взвода народной милиции ЛНР
© photo: Sputnik / Alexey Mayshev/
"Впрочем, еще восемь лет назад почти половина населения поняла, к чему все идет, и уехала в Россию, — добавляет Андрей, сосед Владимира. — Сотрудники спецслужб тогда ходили по домам и спрашивали, воевал ли кто-то из родных на стороне ЛНР. Одного даже посадили на три года за то, что общался с сыном-ополченцем по телефону. Якобы передавал координаты позиций".
В Попасной базировался батальон "Айдар", созданный в Луганской области еще восемь лет назад.
"Туда набирали людей не из Донбасса, воюют они не на своей земле и жалеть им здесь некого и нечего, — подчеркивает Тюльпан. — Если у вэсэушников из других подразделений остались хоть какие-то понятия, то айдаровцы просто отморозки".
На грани катастрофы
Военные ЛНР обходят уцелевшие дома, переписывают жителей.
"Помогаем чем можем: продуктами, лекарствами. В случае чего подключаем медика или вывозим в ближайшую больницу", — рассказывает ополченец с позывным Дед.
На днях нашли 99-летнюю одинокую бабушку. Две недели она не выходила на улицу и почти ничего не ела. Вызвали саперов — в крыше летней кухни застрял неразорвавшийся снаряд.
"Дочка болеет раком, лечится в Белгородской области, — рассказывает пожилая женщина. — Чем она может мне помочь? За мной присматривали соседи, но теперь уехали. А я не хочу — это мой дом".
Люди постепенно выбираются из подвалов. Под землей хоть и безопасно, объясняют они, но все еще холодно.
"Пару дней назад, когда был очередной обстрел, я, как обычно, спустилась в подвал, — говорит Татьяна. — Снаряд угодил в дом, возник пожар, а дверь в погреб завалило. К счастью, соседи водой из душевого бака потушили огонь, быстро разобрали завал и вытащили меня на улицу".
Она живет у своих спасителей. Готовят на костре. Воду носят из колонки. Есть крупы и макароны, соленья. Но этого мало, городу грозит гуманитарная катастрофа.
Впрочем, военные пообещали регулярно привозить помощь. Однако нужно, чтобы обстановка в Попасной стабилизировалась.
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