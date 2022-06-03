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Врачебная ошибка: сколько медиков привлекли к ответственности в Грузии?

Врачебная ошибка: сколько медиков привлекли к ответственности в Грузии?

На очередном заседании Совета профразвития врачей было рассмотрено семь дел 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T12:21+0400

2022-06-03T12:21+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Совет профразвития врачей Грузии лишил одного медика государственной лицензии по одной специальности, а по второй - приостановил действие сертификата на полгода, говорится в сообщении Минздрава страны.Профессиональную погрешность выявили у еще одного врача - его лицензию приостановили на месяц. Еще 18 врачей получили письменные предупреждения.На очередном заседании Совета профразвития врачей было рассмотрено семь дел.Члены совета оценивают качество медицинского обслуживания, возможные погрешности медперсонала, случаи недобросовестного или неэтичного отношения с пациентами.С учетом выявленных нарушений, совет может запретить медику продолжить врачебную деятельность, приостановить сертификацию на определенный срок, обязать пройти курс профреабилитации или же дать письменное предупреждение.Совет профразвития врачей был создан в 2022 году для быстрого и объективного реагирования на жалобы пациентов.

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