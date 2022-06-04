https://sputnik-georgia.ru/20220604/besplatnoe-obschezhitie-i-ekzameny-v-regionakh-tgu-nashel-vykhod-dlya-studentov-267143000.html
Бесплатное общежитие и экзамены в регионах: ТГУ нашел выход для студентов
Бесплатное общежитие и экзамены в регионах: ТГУ нашел выход для студентов
Студенты требовали сдачи экзаменов дистанционно из-за резкого подорожания аренды квартир в Тбилиси 04.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-04T21:00+0400
2022-06-04T21:00+0400
2022-06-04T21:16+0400
протесты студентов тгу
тбилисский университет
грузия
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общество
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Академический совет Тбилисского государственного университета принял решение провести экзамены в обычном режиме, но предоставить льготы живущим в регионах студентам, говорится в заявлении совета.Академический совет ТГУ принял решение дать возможность студентам из регионов сдать экзамены в экзаменационных центрах.Кроме того, выходцам из высокогорных регионов и тем, кому сложно добраться до центров, предоставят возможность месяц на время финальных экзаменов жить бесплатно в университетском общежитии.Бесплатно во время экзаменов в общежитиях будут жить и другие студенты, которые платят определенную сумму за проживание.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
протесты студентов тгу, тбилисский университет, грузия, новости, общество
Бесплатное общежитие и экзамены в регионах: ТГУ нашел выход для студентов
21:00 04.06.2022 (обновлено: 21:16 04.06.2022)
Студенты требовали сдачи экзаменов дистанционно из-за резкого подорожания аренды квартир в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Академический совет Тбилисского государственного университета принял решение провести экзамены в обычном режиме, но предоставить льготы живущим в регионах студентам, говорится в заявлении совета.
Студенты из регионов не раз проводили акции с требованием дать им возможность учиться и сдавать экзамены дистанционно, исходя из резкого подорожания аренды квартир в Тбилиси.
Академический совет ТГУ принял решение дать возможность студентам из регионов сдать экзамены в экзаменационных центрах.
Кроме того, выходцам из высокогорных регионов и тем, кому сложно добраться до центров, предоставят возможность месяц на время финальных экзаменов жить бесплатно в университетском общежитии.
Бесплатно во время экзаменов в общежитиях будут жить и другие студенты, которые платят определенную сумму за проживание.