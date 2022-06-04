https://sputnik-georgia.ru/20220604/besplatnoe-obschezhitie-i-ekzameny-v-regionakh-tgu-nashel-vykhod-dlya-studentov-267143000.html

Бесплатное общежитие и экзамены в регионах: ТГУ нашел выход для студентов

Бесплатное общежитие и экзамены в регионах: ТГУ нашел выход для студентов

Студенты требовали сдачи экзаменов дистанционно из-за резкого подорожания аренды квартир в Тбилиси 04.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-04T21:00+0400

2022-06-04T21:00+0400

2022-06-04T21:16+0400

протесты студентов тгу

тбилисский университет

грузия

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/02/266365097_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_03a14e3579796e35f7fb16b87206ee65.jpg

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Академический совет Тбилисского государственного университета принял решение провести экзамены в обычном режиме, но предоставить льготы живущим в регионах студентам, говорится в заявлении совета.Академический совет ТГУ принял решение дать возможность студентам из регионов сдать экзамены в экзаменационных центрах.Кроме того, выходцам из высокогорных регионов и тем, кому сложно добраться до центров, предоставят возможность месяц на время финальных экзаменов жить бесплатно в университетском общежитии.Бесплатно во время экзаменов в общежитиях будут жить и другие студенты, которые платят определенную сумму за проживание.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

протесты студентов тгу, тбилисский университет, грузия, новости, общество