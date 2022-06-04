https://sputnik-georgia.ru/20220604/chto-podorozhalo-v-gruzii-za-god--poslednie-dannye--267134710.html

Что подорожало в Грузии за год – последние данные

Что подорожало в Грузии за год – последние данные

В Грузии за год цены больше всего выросли на овощи, хлеб и хлебобулочные изделия, а также на безалкогольные напитки, об этом говорят данные Национальной службы... 04.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-04T20:00+0400

2022-06-04T20:00+0400

2022-06-04T20:00+0400

экономика

инфографика

грузия

экономика грузии

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/03/267109989_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_f0d4e5730142dd40737933e6018d79ff.jpg

Что касается групп продовольствия и обслуживания, то больше всего подорожали продукты и безалкогольные напитки, транспорт и коммунальные услуги. Годовая инфляция (май 2022 года к маю 2021 года) в Грузии составила 13,3%, при целевом показателе 3%. По информации Национального банка Грузии, пандемия коронавируса поставила мировую экономику перед многими трудностями, и одним из важных факторов в этом отношении является тенденция ускоренного роста цен, которая в последнее время остается проблемой как в развитых, так и в развивающихся странах. Власти Грузии ожидают снижение уровня инфляции во второй половине 2022 года, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Однако, по его словам, при текущих событиях в мире прогнозировать очень трудно.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, инфографика, грузия, экономика грузии, цены, инфографика