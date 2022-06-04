https://sputnik-georgia.ru/20220604/dorogi-gruzii-pod-kontrolem-kak-v-gruzii-zabotyatsya-o-bezopasnosti-dvizheniya-267136719.html

Дороги Грузии под контролем: как в Грузии заботятся о безопасности движения?

Дороги Грузии под контролем: как в Грузии заботятся о безопасности движения?

ДТП остаются одной из главных проблем в Грузии 04.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-04T18:25+0400

2022-06-04T18:25+0400

2022-06-04T18:26+0400

дороги

грузинские дороги, машины и их водители

грузия

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263513899_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_32285c82effa243d46a25eec0704941e.jpg

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Власти Грузии продолжают программу по обеспечению безопасности дорожно-транспортного движения, в том числе и при помощи камер.Кроме того, в Грузии действует контроль скорости. В данный момент в стране уже работает 360 секций контроля скорости, которые покрывают 1,4 тысячи километров дорог.Также в целях безопасности создана единая база данных ДТП в Грузии, которая есть у всех экипажей патрульной полиции.Для чего нужны камеры?Умные камеры и секции контроля скорости позволяют контролировать движение на дорогах Грузии и штрафовать нарушителей, благодаря зафиксированным на видео фактам пренебрежения законом.Только в первом квартале 2022 года в Грузии было выписано 643,8 тысячи видеоштрафов на общую сумму более 3 миллионов лари.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, общество