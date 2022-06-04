https://sputnik-georgia.ru/20220604/dorogi-gruzii-pod-kontrolem-kak-v-gruzii-zabotyatsya-o-bezopasnosti-dvizheniya-267136719.html
Дороги Грузии под контролем: как в Грузии заботятся о безопасности движения?
Дороги Грузии под контролем: как в Грузии заботятся о безопасности движения?
ДТП остаются одной из главных проблем в Грузии 04.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-04T18:25+0400
2022-06-04T18:25+0400
2022-06-04T18:26+0400
дороги
грузинские дороги, машины и их водители
грузия
новости
общество
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Власти Грузии продолжают программу по обеспечению безопасности дорожно-транспортного движения, в том числе и при помощи камер.Кроме того, в Грузии действует контроль скорости. В данный момент в стране уже работает 360 секций контроля скорости, которые покрывают 1,4 тысячи километров дорог.Также в целях безопасности создана единая база данных ДТП в Грузии, которая есть у всех экипажей патрульной полиции.Для чего нужны камеры?Умные камеры и секции контроля скорости позволяют контролировать движение на дорогах Грузии и штрафовать нарушителей, благодаря зафиксированным на видео фактам пренебрежения законом.Только в первом квартале 2022 года в Грузии было выписано 643,8 тысячи видеоштрафов на общую сумму более 3 миллионов лари.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, общество
Дороги Грузии под контролем: как в Грузии заботятся о безопасности движения?
18:25 04.06.2022 (обновлено: 18:26 04.06.2022)
ДТП остаются одной из главных проблем в Грузии
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Власти Грузии продолжают программу по обеспечению безопасности дорожно-транспортного движения, в том числе и при помощи камер.
ДТП остаются одной из главных проблем в Грузии. Только за четыре месяца 2022 года в Грузии произошло 1,1 тысячи ДТП, в которых погибли более 100 человек. По данным правительства, на сегодняшний день на дорогах установлено 5 428 камер.
Кроме того, в Грузии действует контроль скорости. В данный момент в стране уже работает 360 секций контроля скорости, которые покрывают 1,4 тысячи километров дорог.
Также в целях безопасности создана единая база данных ДТП в Грузии, которая есть у всех экипажей патрульной полиции.
Для чего нужны камеры?
Умные камеры и секции контроля скорости позволяют контролировать движение на дорогах Грузии и штрафовать нарушителей, благодаря зафиксированным на видео фактам пренебрежения законом.
Только в первом квартале 2022 года в Грузии было выписано 643,8 тысячи видеоштрафов на общую сумму более 3 миллионов лари.