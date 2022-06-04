https://sputnik-georgia.ru/20220604/evreyskiy-shavuot-2022-obychai-i-traditsii-prazdnika-darovaniya-tory-267125394.html

Еврейский Шавуот 2022: обычаи и традиции праздника дарования Торы

Еврейский Шавуот 2022: обычаи и традиции праздника дарования Торы

Еврейский праздник Шавуот или праздник дарования Торы в 2022-м выпадает на 5 июня, но, как и все иудейские торжества, начинают праздновать накануне с заходом... 04.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-04T00:24+0400

2022-06-04T00:24+0400

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Предание повествует, что именно в этот день Моисей, который провел 40 дней на горе Синай, получил от Бога скрижали Завета с десятью заповедями, которые устанавливают морально-нравственные правила поведения.Как празднуют Шавуот - о традициях праздника дарования Торы, читайте в материале Sputnik Грузия.Как празднуют ШавуотСлушать десять заповедей во время чтения свитка Торы сразу же после утренней молитвы - главная традиция еврейского праздника. При этом все присутствующие встают, переживая заново тот благоговейный трепет, который евреи испытали впервые у горы Синай.Присутствие во время чтения свитка Торы очень важно, поэтому все евреи — мужчины, женщины, дети, в том числе и младенцы должны быть в это время в синагоге и, слышать слова десяти заповедей, как и три тысячи лет тому назад.В Шавуот утром в синагогах читают Книгу Рут (Руфь) - прабабушки царя Давида, знаменитой праведницы, по рождению моавитянки, которая вышла замуж за еврея, а после его смерти осталась со свекровью и приняла иудаизм.Книгу Рут читают в Шавуот потому, что принятие иудаизма Рут, подобно принятию Торы еврейским народом. Кроме того, считается, что царь Давид - ее правнук родился и умер в день дарования Торы.В Шавуот из синагоги выносят свиток Торы и читают праздничные молитвы, рассказывающие о даровании скрижалей еврейскому народу. В праздник дарования Торы, верующие приходят к Стене плача в Иерусалиме, чтобы отблагодарить Бога за полученные заповеди.Шавуот – это радостный праздник. В праздник дарования Торы, по традиции, все веселятся, в больших городах в Израиле проходят парады, выступают самодеятельные ансамбли. Шавуот в Израиле объявлен выходным днем.Традиции праздника дарования ТорыПраздничную ночь, по традиции, евреи должны провести за изучением Торы. Этот обычай символизирует ту тревожную бессонную ночь около горы Синай, что предшествовала принятию Торы.В Шавуот, по традиции, начинают обучать маленьких детей Торе. Для первого урока, посвященного еврейскому алфавиту, обычно пекут сладкое печенье в форме еврейских букв, которые обмакивают в мед и предлагают юным ученикам съесть ту или иную "букву", прочитав ее.В Шавуот запрещена любая работа и не положено зажигать огонь. Горящую горелку обычно оставляют на все дни праздника – живой огонь необходим как для кухни, так и для зажигания праздничных свечей.Курильщики прикуривают в праздник дарования Торы от горелки, так как брать в руки спички в этот день нельзя. Даже электрический включают накануне праздника.В Шавуот нельзя брать в руки деньги, а также пользоваться любыми видами транспорта.Готовить еду в Шавуот можно только на этот день, пользуясь огнем, зажженным до начала праздника.В канун праздника дарования Торы, по традиции, совершают очистительное погружение в микву (ритуальный бассейн), поскольку каждый еврей должен очиститься перед торжеством.Существует обычай погружаться в микву еще раз утром в праздник в память об очищении, совершенном Израилем в "дни отделения", предшествовавшие получению Торы в состоянии абсолютной чистоты.По традиции в Шавуот дома и синагоги украшают всевозможными гирляндами из растений и красивейшими бумажными аппликациями. Этот обычай связан с тем, что евреи жили в шалашах у горы Синай и, обрадовавшись получению Торы, украсили свои жилища тем, что было им в таких условиях доступно.По другой версии, это делают потому, что Шавуот связан с сельскохозяйственным циклом. Традиция связывает время праздника с окончанием жатвы ячменя и началом жатвы пшеницы.В древности, в этот день земледельцы со всех концов Израиля несли приношения в Иерусалимский Храм. Эти праздничные процессии сопровождались пением и танцами.Школьники надевают на головы венки из цветов и гуляют по улицам с корзинами, полными фруктов.Как и все праздники, Шавуот начинается вечером. В доме зажигают свечи. В синагоге читают праздничную вечернюю молитву Маарив.После торжественного богослужения в синагоге дома устраивают праздничную трапезу. В Шавуот, как и в другие праздники, есть две праздничные трапезы вечерняя и утренняя, каждая из которых начинается с кидуша (еврейский обряд освящения, производимый над бокалом вина).Праздничная трапеза обязательно должна включать молочные и мучные блюда: сыр, сметану, творог, блинчики, пироги, вареники, коврижки с медом, торты и др.Эта традиция связана с тем, что в день дарования Торы, находящийся у подножия горы Синай евреи не могли воспользоваться своей кухонной утварью из за данных им законов кошерности.В Шавуот едят пироги, испеченные на меду. Эта традиция напоминает о том, что Тора как молоко и мед для тех, кто ее учит "Мед и молоко под языком твоим".По еврейской традиции в праздники две трапезы хотя бы должны быть мясными, чтобы выполнить заповедь "Радуйся в свои праздники".По законам кошерности смешивать мясные блюда с молочными, поэтому эти две трапезы разделены. Сначала нужно завершить молочную трапезу, затем сделав часовой перерыв, постелить новую скатерть и только потом подать на стол мясные блюда.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия , календарь религиозных праздников