https://sputnik-georgia.ru/20220604/festival-gruzinskoy-ulichnoy-edy-otkryvaetsya-v-tbilisi-266977869.html

Фестиваль грузинской уличной еды открывается в Тбилиси

Фестиваль грузинской уличной еды открывается в Тбилиси

Фестиваль будет проходить каждые выходные до 19 июня в парке Деда Эна 04.06.2022, Sputnik Грузия

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фестиваль уличной еды

грузия

новости

культура

тбилиси

грузинская кухня

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Фестиваль грузинской уличной еды (Georgian Street Food Festival) открывается в Тбилиси с 4 июня, говорится в сообщении организаторов.На первом фестивале уличной еды профессиональные или начинающие повара всего города создадут грузинские блюда концепции "Street Food" и добавят новые штрихи в грузинскую разнообразную кухню."У уличной еды нашего города есть свой вкус – такой же разнообразный, как Тбилиси. Он смешанный с ароматами разных уголков, оживленный новизной, старыми традициями, иногда – кислый, иногда – острый, то сладкий, то прохладный, но всегда уникальный", – пишут организаторы.Так, посетители мероприятии смогут попробовать разнообразные грузинские блюда и закуски. Фестиваль будет проходить каждые выходные до 19 июня в парке Деда Эна.Фестиваль уличной еды проводится уже четыре года при поддержке мэрии Тбилиси и городской службы экономического развития.

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фестиваль уличной еды, грузия, новости, культура, тбилиси, грузинская кухня