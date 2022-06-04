https://sputnik-georgia.ru/20220604/festival-gruzinskoy-ulichnoy-edy-otkryvaetsya-v-tbilisi-266977869.html
Фестиваль грузинской уличной еды открывается в Тбилиси
Фестиваль грузинской уличной еды открывается в Тбилиси
Фестиваль будет проходить каждые выходные до 19 июня в парке Деда Эна 04.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-04T12:01+0400
2022-06-04T12:01+0400
2022-06-04T12:01+0400
фестиваль уличной еды
грузия
новости
культура
тбилиси
грузинская кухня
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Фестиваль грузинской уличной еды (Georgian Street Food Festival) открывается в Тбилиси с 4 июня, говорится в сообщении организаторов.На первом фестивале уличной еды профессиональные или начинающие повара всего города создадут грузинские блюда концепции "Street Food" и добавят новые штрихи в грузинскую разнообразную кухню."У уличной еды нашего города есть свой вкус – такой же разнообразный, как Тбилиси. Он смешанный с ароматами разных уголков, оживленный новизной, старыми традициями, иногда – кислый, иногда – острый, то сладкий, то прохладный, но всегда уникальный", – пишут организаторы.Так, посетители мероприятии смогут попробовать разнообразные грузинские блюда и закуски. Фестиваль будет проходить каждые выходные до 19 июня в парке Деда Эна.Фестиваль уличной еды проводится уже четыре года при поддержке мэрии Тбилиси и городской службы экономического развития.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
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фестиваль уличной еды, грузия, новости, культура, тбилиси, грузинская кухня
Фестиваль грузинской уличной еды открывается в Тбилиси
Фестиваль будет проходить каждые выходные до 19 июня в парке Деда Эна
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Фестиваль грузинской уличной еды (Georgian Street Food Festival) открывается в Тбилиси с 4 июня, говорится в сообщении организаторов.
На первом фестивале уличной еды профессиональные или начинающие повара всего города создадут грузинские блюда концепции "Street Food" и добавят новые штрихи в грузинскую разнообразную кухню.
"У уличной еды нашего города есть свой вкус – такой же разнообразный, как Тбилиси. Он смешанный с ароматами разных уголков, оживленный новизной, старыми традициями, иногда – кислый, иногда – острый, то сладкий, то прохладный, но всегда уникальный", – пишут организаторы.
Так, посетители мероприятии смогут попробовать разнообразные грузинские блюда и закуски. Фестиваль будет проходить каждые выходные до 19 июня в парке Деда Эна.
Фестиваль уличной еды проводится уже четыре года при поддержке мэрии Тбилиси и городской службы экономического развития.