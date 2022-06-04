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Кэти Мелуа выпустила сингл "Отель Стамба" – ВИДЕО
Кэти Мелуа выпустила сингл "Отель Стамба" – ВИДЕО
Чувства, природа, пространства и человек – Мелуа выпустила новую прекрасную песню 04.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-04T19:39+0400
2022-06-04T19:39+0400
2022-06-04T19:39+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Британская певица с грузинскими корнями Кэти Мелуа выпустила новую песню – она называется Hotel Stamba и записала в сотрудничестве со скрипачом, композитором и продюсером Саймоном Гоффом (Simon Goff).Композиция "Отель Стамба", как и остальные пять песен из нового альбома, исследует пространства и то, как они заставляют людей себя чувствовать. Над видеоклипом работал Саймон Уайтхед (Simon Whitehead)."В отличие от традиционного написания песен, которое я до сих пор обожаю, мы действительно хотели исследовать грандиозный масштаб дизайна и архитектуры, а не только человеческий масштаб. Я была вдохновлена одним из моих любимых мест в Тбилиси, где дизайн настолько продуман и так сильно влияет на душу. Мы также хотели, чтобы слушатель был погружен в чувства, а сюжетная линия была лишь одним из многих слоев", – говорится на официальном сайте Мелуа. Исполнительница признается, что очень гордится своим новым творением. "Я очень горжусь тем, что выпускаю эту песню. Не могу дождаться, когда вы это услышите", – говорит она. К слову, композиция уже впечатлила слушателей и собрала восторженные комментарии. "В память о том, кто мы и чему мы принадлежим. Для меня это самая значимая песня, которую вы когда-либо выпускали. Мне нравится, что вы нашли глубокие темы для создания музыки, помимо "пропаганды любви", о которой поют большинство артистов", – пишет подписчик Кэти Melobeats."Мы должны быть внимательнее к природе. Спасибо, Кэти, за эту чистую радость от твоей новой песни в идеальном сочетании с классическим инструментом", – благодарит певицу Chris Aw.Ожидается, что новый альбом Кэти Мелуа, который называется "Aerial Objects", выйдет 15 июля 2022 года.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кети мелуа, культура, грузия, новости, великобритания
Кэти Мелуа выпустила сингл "Отель Стамба" – ВИДЕО
Чувства, природа, пространства и человек – Мелуа выпустила новую прекрасную песню
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Британская певица с грузинскими корнями Кэти Мелуа выпустила новую песню – она называется Hotel Stamba и записала в сотрудничестве со скрипачом, композитором и продюсером Саймоном Гоффом (Simon Goff).
Композиция "Отель Стамба", как и остальные пять песен из нового альбома, исследует пространства и то, как они заставляют людей себя чувствовать. Над видеоклипом работал Саймон Уайтхед (Simon Whitehead).
"В отличие от традиционного написания песен, которое я до сих пор обожаю, мы действительно хотели исследовать грандиозный масштаб дизайна и архитектуры, а не только человеческий масштаб. Я была вдохновлена одним из моих любимых мест в Тбилиси, где дизайн настолько продуман и так сильно влияет на душу. Мы также хотели, чтобы слушатель был погружен в чувства, а сюжетная линия была лишь одним из многих слоев", – говорится на официальном сайте Мелуа.
Исполнительница признается, что очень гордится своим новым творением. "Я очень горжусь тем, что выпускаю эту песню. Не могу дождаться, когда вы это услышите", – говорит она. К слову, композиция уже впечатлила слушателей и собрала восторженные комментарии.
"В память о том, кто мы и чему мы принадлежим. Для меня это самая значимая песня, которую вы когда-либо выпускали. Мне нравится, что вы нашли глубокие темы для создания музыки, помимо "пропаганды любви", о которой поют большинство артистов", – пишет подписчик Кэти Melobeats.
"Мы должны быть внимательнее к природе. Спасибо, Кэти, за эту чистую радость от твоей новой песни в идеальном сочетании с классическим инструментом", – благодарит певицу Chris Aw.
Ожидается, что новый альбом Кэти Мелуа, который называется "Aerial Objects", выйдет 15 июля 2022 года.