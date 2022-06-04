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Количество жертв при аварии поезда в Германии выросло до пяти человек
Количество жертв при аварии поезда в Германии выросло до пяти человек
На данный момент причины ЧП пока не установлены 04.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-04T20:20+0400
2022-06-04T20:20+0400
2022-06-04T21:14+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Количество погибших в пятничной аварии поезда в Баварии возросло до пяти – в результате ЧП пострадали 44 человека, говорится в заявлении местной полиции.Региональный поезд сошел с рельсов в пятницу неподалеку от города Гармиш-Партенкирхен."По последним данным, в результате аварии погибли пять человек, 44 человека получили ранения", – говорится в заявлении правоохранителей.На данный момент причины ЧП пока не установлены.
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Sputnik Грузия
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происшествия, новости, в мире
Количество жертв при аварии поезда в Германии выросло до пяти человек
20:20 04.06.2022 (обновлено: 21:14 04.06.2022)
На данный момент причины ЧП пока не установлены
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Количество погибших в пятничной аварии поезда в Баварии возросло до пяти – в результате ЧП пострадали 44 человека, говорится в заявлении местной полиции.
Региональный поезд сошел с рельсов в пятницу неподалеку от города Гармиш-Партенкирхен.
"По последним данным, в результате аварии погибли пять человек, 44 человека получили ранения", – говорится в заявлении правоохранителей.
На данный момент причины ЧП пока не установлены.