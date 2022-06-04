https://sputnik-georgia.ru/20220604/kolichestvo-zhertv-pri-avarii-poezda-v-germanii-vyroslo-do-pyati-chelovek-267143453.html

Количество жертв при аварии поезда в Германии выросло до пяти человек

Количество жертв при аварии поезда в Германии выросло до пяти человек

На данный момент причины ЧП пока не установлены 04.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-04T20:20+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Количество погибших в пятничной аварии поезда в Баварии возросло до пяти – в результате ЧП пострадали 44 человека, говорится в заявлении местной полиции.Региональный поезд сошел с рельсов в пятницу неподалеку от города Гармиш-Партенкирхен."По последним данным, в результате аварии погибли пять человек, 44 человека получили ранения", – говорится в заявлении правоохранителей.На данный момент причины ЧП пока не установлены.

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происшествия, новости, в мире