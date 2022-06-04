https://sputnik-georgia.ru/20220604/korotchenko-o-postavkakh-dalnoboynykh-rszo-ukraine---video-267128419.html
Коротченко о поставках дальнобойных РСЗО Украине – видео
Коротченко о поставках дальнобойных РСЗО Украине – видео
Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью Sputnik на русском рассказал о новых целях российской спецоперации... 04.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-04T08:52+0400
2022-06-04T08:52+0400
2022-06-04T09:51+0400
видео
мультимедиа
экспертное мнение
обострение ситуации вокруг украины 2022
игорь коротченко
россия
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Игорь Коротченко также оценил риски для России от поставок американцами дальнобойных РСЗО HIMARS и разведывательно-ударных беспилотников Gray Eagle украинской армии. Подробнее – смотрите в видео.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, обострение ситуации вокруг украины 2022, игорь коротченко, россия, видео
Коротченко о поставках дальнобойных РСЗО Украине – видео
08:52 04.06.2022 (обновлено: 09:51 04.06.2022)
Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью Sputnik на русском рассказал о новых целях российской спецоперации на Украине
Игорь Коротченко также оценил риски для России от поставок американцами дальнобойных РСЗО HIMARS и разведывательно-ударных беспилотников Gray Eagle украинской армии. Подробнее – смотрите в видео.