https://sputnik-georgia.ru/20220604/korotchenko-o-postavkakh-dalnoboynykh-rszo-ukraine---video-267128419.html

Коротченко о поставках дальнобойных РСЗО Украине – видео

Коротченко о поставках дальнобойных РСЗО Украине – видео

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью Sputnik на русском рассказал о новых целях российской спецоперации... 04.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-04T08:52+0400

2022-06-04T08:52+0400

2022-06-04T09:51+0400

видео

мультимедиа

экспертное мнение

обострение ситуации вокруг украины 2022

игорь коротченко

россия

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Игорь Коротченко также оценил риски для России от поставок американцами дальнобойных РСЗО HIMARS и разведывательно-ударных беспилотников Gray Eagle украинской армии. Подробнее – смотрите в видео.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, экспертное мнение, обострение ситуации вокруг украины 2022, игорь коротченко, россия, видео