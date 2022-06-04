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Малина, тыквы и оцифровка документов: как зарабатывают заключенные в Грузии?
Малина, тыквы и оцифровка документов: как зарабатывают заключенные в Грузии?
Оказывается, за решеткой заключенные занимаются далеко не только развитием сельского хозяйства 04.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-04T17:44+0400
2022-06-04T17:44+0400
2022-06-04T17:44+0400
тюрьма
грузия
новости
общество
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. В грузинских тюрьмах активно работают программы трудоустройства заключенных, благодаря которым находящиеся в пенитециарных учреждениях могут зарабатывать, говорится в отчете правительства Грузии.Согласно документу, в ряде тюрем страны уже функционируют специальных хозяйства, которые позволяют заключенным производить определенную продукцию.Так, на территории глданской тюрьмы выращивают малину, клубнику и тыквы, а в тюрьмах №5 и №16 разводят цветы. Однако сельское хозяйство не единственный способ заработать для заключенных.В глданской тюрьме заключенные за 300 лари в месяц проводят оцифровку хранящихся в архивах свидетельств о смерти. А в тюрьме №16 власти планируют открыть производство изделий из дерева.В планах властей во втором квартале 2022 года возобновить работу онлайн-магазина, в котором желающие смогут приобрести ручные работы грузинских заключенных. Согласно отчету, желание продавать свои изделия уже выразили до 100 осужденных.Куда идут деньги?Полученную зарплату заключенные имеют право тратить на себя в тюремных магазинах или отправлять своим семьям. Деньги им поступают на карту. Траты в тюремном магазине строго контролируются администрацией в соответствии с правилами тюрьмы.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тюрьма, грузия, новости, общество
Малина, тыквы и оцифровка документов: как зарабатывают заключенные в Грузии?
Оказывается, за решеткой заключенные занимаются далеко не только развитием сельского хозяйства
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. В грузинских тюрьмах активно работают программы трудоустройства заключенных, благодаря которым находящиеся в пенитециарных учреждениях могут зарабатывать, говорится в отчете правительства Грузии.
Согласно документу, в ряде тюрем страны уже функционируют специальных хозяйства, которые позволяют заключенным производить определенную продукцию.
Так, на территории глданской тюрьмы выращивают малину, клубнику и тыквы, а в тюрьмах №5 и №16 разводят цветы. Однако сельское хозяйство не единственный способ заработать для заключенных.
В глданской тюрьме заключенные за 300 лари в месяц проводят оцифровку хранящихся в архивах свидетельств о смерти. А в тюрьме №16 власти планируют открыть производство изделий из дерева.
В планах властей во втором квартале 2022 года возобновить работу онлайн-магазина, в котором желающие смогут приобрести ручные работы грузинских заключенных. Согласно отчету, желание продавать свои изделия уже выразили до 100 осужденных.
Куда идут деньги?
Полученную зарплату заключенные имеют право тратить на себя в тюремных магазинах или отправлять своим семьям. Деньги им поступают на карту. Траты в тюремном магазине строго контролируются администрацией в соответствии с правилами тюрьмы.