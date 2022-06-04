https://sputnik-georgia.ru/20220604/malina-tykvy-i-otsifrovka-dokumentov-kak-zarabatyvayut-zaklyuchennye-v-gruzii-267135295.html

Малина, тыквы и оцифровка документов: как зарабатывают заключенные в Грузии?

Малина, тыквы и оцифровка документов: как зарабатывают заключенные в Грузии?

Оказывается, за решеткой заключенные занимаются далеко не только развитием сельского хозяйства 04.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-04T17:44+0400

2022-06-04T17:44+0400

2022-06-04T17:44+0400

тюрьма

грузия

новости

общество

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. В грузинских тюрьмах активно работают программы трудоустройства заключенных, благодаря которым находящиеся в пенитециарных учреждениях могут зарабатывать, говорится в отчете правительства Грузии.Согласно документу, в ряде тюрем страны уже функционируют специальных хозяйства, которые позволяют заключенным производить определенную продукцию.Так, на территории глданской тюрьмы выращивают малину, клубнику и тыквы, а в тюрьмах №5 и №16 разводят цветы. Однако сельское хозяйство не единственный способ заработать для заключенных.В глданской тюрьме заключенные за 300 лари в месяц проводят оцифровку хранящихся в архивах свидетельств о смерти. А в тюрьме №16 власти планируют открыть производство изделий из дерева.В планах властей во втором квартале 2022 года возобновить работу онлайн-магазина, в котором желающие смогут приобрести ручные работы грузинских заключенных. Согласно отчету, желание продавать свои изделия уже выразили до 100 осужденных.Куда идут деньги?Полученную зарплату заключенные имеют право тратить на себя в тюремных магазинах или отправлять своим семьям. Деньги им поступают на карту. Траты в тюремном магазине строго контролируются администрацией в соответствии с правилами тюрьмы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тюрьма, грузия, новости, общество