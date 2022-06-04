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Масалович рассказал, как переход на свои процессоры усилит Россию - видео
Масалович рассказал, как переход на свои процессоры усилит Россию - видео
Производство российских процессоров "Эльбрус" планируют перенести на фабрику "Микрон" в Зеленограде. Чем это полезно России и как будет способствовать ее... 04.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-04T17:18+0400
2022-06-04T17:18+0400
2022-06-04T17:18+0400
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Почему налаживание производства своих процессоров вопрос государственный важности? Как уязвимости в иностранных процессорах угрожают национальной безопасности России? В чем преимущество российских "Эльбрусов"?Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском " рассказал кандидат физико-математических наук, специалист по кибербезопасности Андрей Масалович
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, видео
Масалович рассказал, как переход на свои процессоры усилит Россию - видео
Производство российских процессоров "Эльбрус" планируют перенести на фабрику "Микрон" в Зеленограде. Чем это полезно России и как будет способствовать ее развитию? Смотрите в видео, что заявил эксперт.
Почему налаживание производства своих процессоров вопрос государственный важности? Как уязвимости в иностранных процессорах угрожают национальной безопасности России? В чем преимущество российских "Эльбрусов"?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском " рассказал кандидат физико-математических наук, специалист по кибербезопасности Андрей Масалович