https://sputnik-georgia.ru/20220604/masalovich-rasskazal-kak-perekhod-na-svoi-protsessory-usilit-rossiyu---video-267136594.html

Масалович рассказал, как переход на свои процессоры усилит Россию - видео

Масалович рассказал, как переход на свои процессоры усилит Россию - видео

Производство российских процессоров "Эльбрус" планируют перенести на фабрику "Микрон" в Зеленограде. Чем это полезно России и как будет способствовать ее... 04.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-04T17:18+0400

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Почему налаживание производства своих процессоров вопрос государственный важности? Как уязвимости в иностранных процессорах угрожают национальной безопасности России? В чем преимущество российских "Эльбрусов"?Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском " рассказал кандидат физико-математических наук, специалист по кибербезопасности Андрей Масалович

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, видео