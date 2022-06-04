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Поезд сошел с рельсов в Китае: есть жертва и пострадавшие
Поезд сошел с рельсов в Китае: есть жертва и пострадавшие
Перед въездом на одну из станций состав врезался во внезапно сошедший на пути сель 04.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-04T14:04+0400
2022-06-04T14:04+0400
2022-06-04T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. На юге Китая скоростной пассажирский поезд частично сошел с рельсов – в результате инцидента машинист погиб, восемь человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.Поезд D2809 следовал из городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу в город Гуанчжоу провинции Гуандун. Перед въездом на станцию Жунцзян состав врезался во внезапно сошедший на пути сель. Восьмой и седьмой вагоны сошли с рельсов, один из вагонов вынесло на платформу станции.По предварительной информации, в результате аварии пострадали один машинист, один проводник и семь пассажиров. Всем была оказана необходимая медицинская помощь, но от полученных ран машинист скончался. Остальные 136 пассажиров были благополучно эвакуированы.В данное время на месте ЧП ведутся работы по ликвидации последствий аварии, а также расследование ее причин.
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MIA „Rosiya Segodnya“
китай, происшествия, новости, в мире, гуйчжоу
Поезд сошел с рельсов в Китае: есть жертва и пострадавшие
Перед въездом на одну из станций состав врезался во внезапно сошедший на пути сель
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik.
На юге Китая скоростной пассажирский поезд частично сошел с рельсов – в результате инцидента машинист погиб, восемь человек пострадали, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Поезд D2809 следовал из городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу в город Гуанчжоу провинции Гуандун. Перед въездом на станцию Жунцзян состав врезался во внезапно сошедший на пути сель. Восьмой и седьмой вагоны сошли с рельсов, один из вагонов вынесло на платформу станции.
По предварительной информации, в результате аварии пострадали один машинист, один проводник и семь пассажиров. Всем была оказана необходимая медицинская помощь, но от полученных ран машинист скончался. Остальные 136 пассажиров были благополучно эвакуированы.
В данное время на месте ЧП ведутся работы по ликвидации последствий аварии, а также расследование ее причин.