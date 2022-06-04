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Помощь пострадавшим от стихии в Грузии: новые дома получат 52 семьи
Помощь пострадавшим от стихии в Грузии: новые дома получат 52 семьи
Семьи пострадавших от стихийных бедствий уже отобраны, отмечают в Агентстве 04.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-04T12:29+0400
2022-06-04T12:29+0400
2022-06-04T12:29+0400
грузия
минздрав грузии
новости
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Агентство переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода Грузии приобретет частные дома в селах для около 52 семей экомигрантов, сообщается в пресс-релизе Минздрава страны.По данным Агентства, семьи пострадавших от стихийных бедствий уже отобраны.Согласно условиям, эти семьи могут выбрать себе дома в любом регионе Грузии стоимостью до 30 тысяч лари.Также государство намерено обеспечить жильем еще 140 экомигрантов за счет передачи им государственной собственности.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, минздрав грузии, новости, общество
Помощь пострадавшим от стихии в Грузии: новые дома получат 52 семьи
Семьи пострадавших от стихийных бедствий уже отобраны, отмечают в Агентстве
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Агентство переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода Грузии приобретет частные дома в селах для около 52 семей экомигрантов, сообщается в пресс-релизе Минздрава страны.
По данным Агентства, семьи пострадавших от стихийных бедствий уже отобраны.
Согласно условиям, эти семьи могут выбрать себе дома в любом регионе Грузии стоимостью до 30 тысяч лари.
Также государство намерено обеспечить жильем еще 140 экомигрантов за счет передачи им государственной собственности.