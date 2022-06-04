https://sputnik-georgia.ru/20220604/pomosch-postradavshim-ot-stikhii-v-gruzii-novye-doma-poluchat-52-semi-267132266.html

Помощь пострадавшим от стихии в Грузии: новые дома получат 52 семьи

Помощь пострадавшим от стихии в Грузии: новые дома получат 52 семьи

Семьи пострадавших от стихийных бедствий уже отобраны, отмечают в Агентстве 04.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-04T12:29+0400

2022-06-04T12:29+0400

2022-06-04T12:29+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Агентство переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода Грузии приобретет частные дома в селах для около 52 семей экомигрантов, сообщается в пресс-релизе Минздрава страны.По данным Агентства, семьи пострадавших от стихийных бедствий уже отобраны.Согласно условиям, эти семьи могут выбрать себе дома в любом регионе Грузии стоимостью до 30 тысяч лари.Также государство намерено обеспечить жильем еще 140 экомигрантов за счет передачи им государственной собственности.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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