https://sputnik-georgia.ru/20220604/populyarizator-nauki-ilya-kolmanovskiy-provedet-lektsii-v-tbilisi-267109505.html

Популяризатор науки Илья Колмановский проведет лекции в Тбилиси

Популяризатор науки Илья Колмановский проведет лекции в Тбилиси

В Тбилиси выступит проводник между сложной информацией и человеческим мозгом 04.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Известный российский популяризатор науки, журналист, автор креативных просветительских проектов и интерактивных экскурсий Илья Колмановский проведет лекции в Тбилиси 4 июня. "Проводник между сложной информацией и человеческим мозгом, который устал от скучных лекций и уроков" – именно так представляют ученого для грузинской аудитории. В столице Грузии Колмановский посвятит свои лекции взрослым и подросткам. "Илья расскажет о том, как победа над раком, создание киборгов, пересадка органов от ГМО животных людям и выращивание мини-мозгов в лаборатории происходят уже сегодня, какую роль эти открытия играют в жизнях обычных людей, и, наоборот, какую роль играют обычные люди в реализации прогресса", – говорится в анонсе лекций. Кроме того, посетители мероприятий смогут научиться сотрудничать в этом сложном мире, узнать, какие условия нужны для решения больших и важных задач, что делать, чтобы не фокусировать внимание на плохом и многое другое.Илья Колмановский родился в Москве в семье детского психолога и молекулярного биолога Александра Колмановского. Является кандидатом биологических наук, выступает редактором, журналистом и ведущим шоу. Его авторству принадлежат учебные пособия для детей, книги и аудиолекции.

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