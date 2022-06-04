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Россию нельзя "унижать" – Макрон
Россию нельзя "унижать" – Макрон
Макрон не скрывает факт переговоров с российским лидером и того, что поддерживал контакт с ним по просьбе Зеленского 04.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-04T13:28+0400
2022-06-04T13:28+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Российскую Федерацию "унижать" нельзя, поскольку настанет день, когда сотрудничество с государством нужно будет возобновить, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Ouest France.Глава Франции отметил, что не скрывал факт переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и что поддерживал контакт с ним по просьбе главы Украины Владимира Зеленского.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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россия, новости, в мире, владимир путин, владимир зеленский, франция, украина, эммануэль макрон

Россию нельзя "унижать" – Макрон

13:28 04.06.2022
© photo: Sputnik / Valery Melnikov / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - Sputnik Грузия, 1920, 04.06.2022
© photo: Sputnik / Valery Melnikov
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Макрон не скрывает факт переговоров с российским лидером и того, что поддерживал контакт с ним по просьбе Зеленского
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Российскую Федерацию "унижать" нельзя, поскольку настанет день, когда сотрудничество с государством нужно будет возобновить, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Ouest France.

"Нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии", – подчеркнул Макрон.

Глава Франции отметил, что не скрывал факт переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и что поддерживал контакт с ним по просьбе главы Украины Владимира Зеленского.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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