https://sputnik-georgia.ru/20220604/rossiyu-nelzya-unizhat--makron--267130769.html

Россию нельзя "унижать" – Макрон

Россию нельзя "унижать" – Макрон

Макрон не скрывает факт переговоров с российским лидером и того, что поддерживал контакт с ним по просьбе Зеленского 04.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-04T13:28+0400

2022-06-04T13:28+0400

2022-06-04T13:28+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Российскую Федерацию "унижать" нельзя, поскольку настанет день, когда сотрудничество с государством нужно будет возобновить, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Ouest France.Глава Франции отметил, что не скрывал факт переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и что поддерживал контакт с ним по просьбе главы Украины Владимира Зеленского.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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россия, новости, в мире, владимир путин, владимир зеленский, франция, украина, эммануэль макрон