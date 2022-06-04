https://sputnik-georgia.ru/20220604/sobyanin-rasskazal-kak-moskva-sobiraetsya-pomogat-donbassu---video-267129525.html

Собянин рассказал, как Москва собирается помогать Донбассу – видео

Собянин рассказал, как Москва собирается помогать Донбассу – видео

Мэр Москвы заявил, что столица России окажет гуманитарную помощь Луганску и Донецку, и содействие в их восстановлении. Речь идет о восстановлении школ, жилья... 04.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-04T09:17+0400

2022-06-04T09:17+0400

2022-06-04T09:50+0400

обострение ситуации вокруг украины 2022

видео

мультимедиа

россия

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/04/267129347_0:0:2917:1640_1920x0_80_0_0_deacd0f868d45474936d58b301109d20.png

Глава города поблагодарил волонтеров и НКО, которые присоединились к работе по оказанию помощи беженцам. Кроме того, он добавил, что в городе возобновили свою работу фестивали, в ходе которых обычно проводят благотворительные акции, а в нынешних обстоятельствах данное направление будут развивать активнее.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

обострение ситуации вокруг украины 2022, видео, мультимедиа, россия, сергей собянин, видео