https://sputnik-georgia.ru/20220604/sobyanin-rasskazal-kak-moskva-sobiraetsya-pomogat-donbassu---video-267129525.html
Собянин рассказал, как Москва собирается помогать Донбассу – видео
Собянин рассказал, как Москва собирается помогать Донбассу – видео
Мэр Москвы заявил, что столица России окажет гуманитарную помощь Луганску и Донецку, и содействие в их восстановлении. Речь идет о восстановлении школ, жилья... 04.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-04T09:17+0400
2022-06-04T09:17+0400
2022-06-04T09:50+0400
обострение ситуации вокруг украины 2022
видео
мультимедиа
россия
сергей собянин
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Глава города поблагодарил волонтеров и НКО, которые присоединились к работе по оказанию помощи беженцам. Кроме того, он добавил, что в городе возобновили свою работу фестивали, в ходе которых обычно проводят благотворительные акции, а в нынешних обстоятельствах данное направление будут развивать активнее.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
обострение ситуации вокруг украины 2022, видео, мультимедиа, россия, сергей собянин, видео
Собянин рассказал, как Москва собирается помогать Донбассу – видео
09:17 04.06.2022 (обновлено: 09:50 04.06.2022)
Мэр Москвы заявил, что столица России окажет гуманитарную помощь Луганску и Донецку, и содействие в их восстановлении. Речь идет о восстановлении школ, жилья, других зданий, дорог и инфраструктуры
Глава города поблагодарил волонтеров и НКО, которые присоединились к работе по оказанию помощи беженцам. Кроме того, он добавил, что в городе возобновили свою работу фестивали, в ходе которых обычно проводят благотворительные акции, а в нынешних обстоятельствах данное направление будут развивать активнее.