https://sputnik-georgia.ru/20220604/strashnaya-statistika-v-proshlom-godu-v-gruzii-soboy-pokonchili-467-chelovek-267134574.html
Страшная статистика: в прошлом году в Грузии собой покончили 467 человек
Страшная статистика: в прошлом году в Грузии собой покончили 467 человек
Самому младшему, попавшему в печальную статистику, было 11 лет 04.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-04T15:59+0400
2022-06-04T15:59+0400
2022-06-04T15:59+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. В Грузии в период с 1 января по 31 декабря 2021 года покончили с собой 467 человек, попытку свести счеты с жизнью предпринял 491, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.Большую часть попыток суицида и суицид в 2021 совершили мужчины. Из всех 958 фактов 290 женщин покончили с собой или предприняли попытку суицида.Самому младшему, попавшему в печальную статистику, было 11 лет, а самому старшему – 90 лет.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
преступность в грузии, статистика, грузия, новости, происшествия, мвд грузии
Страшная статистика: в прошлом году в Грузии собой покончили 467 человек
Самому младшему, попавшему в печальную статистику, было 11 лет
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. В Грузии в период с 1 января по 31 декабря 2021 года покончили с собой 467 человек, попытку свести счеты с жизнью предпринял 491, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
По данным МВД Грузии, треть всех случаев суицида в 2021 году была зафиксирована в Тбилиси. За год в столице Грузии покончили с собой 150 человек, еще 158 предприняли попытку суицида.
Большую часть попыток суицида и суицид в 2021 совершили мужчины. Из всех 958 фактов 290 женщин покончили с собой или предприняли попытку суицида.
Самому младшему, попавшему в печальную статистику, было 11 лет, а самому старшему – 90 лет.