https://sputnik-georgia.ru/20220604/strashnaya-statistika-v-proshlom-godu-v-gruzii-soboy-pokonchili-467-chelovek-267134574.html

Страшная статистика: в прошлом году в Грузии собой покончили 467 человек

Страшная статистика: в прошлом году в Грузии собой покончили 467 человек

Самому младшему, попавшему в печальную статистику, было 11 лет 04.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-04T15:59+0400

2022-06-04T15:59+0400

2022-06-04T15:59+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. В Грузии в период с 1 января по 31 декабря 2021 года покончили с собой 467 человек, попытку свести счеты с жизнью предпринял 491, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.Большую часть попыток суицида и суицид в 2021 совершили мужчины. Из всех 958 фактов 290 женщин покончили с собой или предприняли попытку суицида.Самому младшему, попавшему в печальную статистику, было 11 лет, а самому старшему – 90 лет.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

преступность в грузии, статистика, грузия, новости, происшествия, мвд грузии