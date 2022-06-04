Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220604/tbilisskie-graffiti-iskusstvo-protesta-ili-tvorcheskoe-khuliganstvo---foto-267142562.html
Тбилисские граффити: искусство протеста или творческое хулиганство? – фото
Тбилисские граффити: искусство протеста или творческое хулиганство? – фото
Несколько десятилетий назад отчаянные подростки в Нью-Йорке начали тайно разрисовывать по ночам железнодорожные составы, вагоны метро, стены домов. Считается... 04.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-04T19:54+0400
2022-06-04T21:12+0400
фотография
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
стрит-арт
стрит-арт в грузии
граффити
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/04/267138098_0:0:3287:1848_1920x0_80_0_0_3e733a5659bf47c9964c6a4c70a9c669.jpg
Скорее, протестный характер жанру придала приверженность общества к формальным шаблонам порядка и массированная охота полиции на подпольных авторов. Эффект ее оказался неожиданным, хоть и предсказуемым: поняв, что гоняться за вооруженными баллончиками с красками талантливыми молодыми людьми бессмысленно, граффити постепенно признали как искусство – стрит-арт. В Тбилиси образцы граффити появились относительно недавно. И уже не как форма протеста – благо, у нас предпочитают протестовать менее отстраненно. Возможно, именно из-за недостатка сильных эмоций грузинским "шедеврам" далеко пока до лучших образцов жанра. Впрочем, репортер Sputnik своими фотографиями попытался доказать, что видеть перед глазами расписанную стену гораздо приятней, чем облупленную штукатурку или беспорядочно ощетинившиеся серые глыбы…
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/04/267138098_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7ba5f079b713ffeaef8ce7c0e64e5b57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, стрит-арт, стрит-арт в грузии, граффити, фото

Тбилисские граффити: искусство протеста или творческое хулиганство? – фото

19:54 04.06.2022 (обновлено: 21:12 04.06.2022)
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Несколько десятилетий назад отчаянные подростки в Нью-Йорке начали тайно разрисовывать по ночам железнодорожные составы, вагоны метро, стены домов. Считается, что как и многие жанры искусства, граффити в нынешнем их понимании зародились в форме стихийного протеста
Скорее, протестный характер жанру придала приверженность общества к формальным шаблонам порядка и массированная охота полиции на подпольных авторов. Эффект ее оказался неожиданным, хоть и предсказуемым: поняв, что гоняться за вооруженными баллончиками с красками талантливыми молодыми людьми бессмысленно, граффити постепенно признали как искусство – стрит-арт.
В Тбилиси образцы граффити появились относительно недавно. И уже не как форма протеста – благо, у нас предпочитают протестовать менее отстраненно. Возможно, именно из-за недостатка сильных эмоций грузинским "шедеврам" далеко пока до лучших образцов жанра. Впрочем, репортер Sputnik своими фотографиями попытался доказать, что видеть перед глазами расписанную стену гораздо приятней, чем облупленную штукатурку или беспорядочно ощетинившиеся серые глыбы…
© photo: Sputnik / Stringer

Возможно, арба на заборе - не совсем граффити, но национальный элемент определенно присутствует. А главное – скрыто непрезентабельное нутро угадывающейся стройки.

Возможно, арба на заборе - не совсем граффити, но национальный элемент определенно присутствует. А главное – скрыто непрезентабельное нутро угадывающейся стройки. - Sputnik Грузия
1/14
© photo: Sputnik / Stringer

Возможно, арба на заборе - не совсем граффити, но национальный элемент определенно присутствует. А главное – скрыто непрезентабельное нутро угадывающейся стройки.

© photo: Sputnik / Stringer

Согласитесь, скала, поросшая бурьяном, обрела совсем иной вид с таким цветным венцом. Правда, не совсем понятно, что хотел выразить автор, однако никто и не присматривается.

Согласитесь, скала, поросшая бурьяном, обрела совсем иной вид с таким цветным венцом. Правда, не совсем понятно, что хотел выразить автор, однако никто и не присматривается. - Sputnik Грузия
2/14
© photo: Sputnik / Stringer

Согласитесь, скала, поросшая бурьяном, обрела совсем иной вид с таким цветным венцом. Правда, не совсем понятно, что хотел выразить автор, однако никто и не присматривается.

© photo: Sputnik / Stringer

Стена, изображенная на фото, была выложена, чтобы защитить жителей от редких, но катастрофических разливов безобидной, на первый взгляд, речки Вере. Пусть черепа и змеи приводят в восторг не всех, поверьте, без них берег выглядит гораздо мрачней.

Стена, изображенная на фото, была выложена, чтобы защитить жителей от редких, но катастрофических разливов безобидной, на первый взгляд, речки Вере. Пусть черепа и змеи приводят в восторг не всех, поверьте, без них берег выглядит гораздо мрачней. - Sputnik Грузия
3/14
© photo: Sputnik / Stringer

Стена, изображенная на фото, была выложена, чтобы защитить жителей от редких, но катастрофических разливов безобидной, на первый взгляд, речки Вере. Пусть черепа и змеи приводят в восторг не всех, поверьте, без них берег выглядит гораздо мрачней.

© photo: Sputnik / Stringer

А что изображено в подземном переходе? Один их фрагментов напоминает тоне, в котором выпекают грузинский хлеб. Или это все же купол серных бань? Есть над чем поломать голову.

А что изображено в подземном переходе? Один их фрагментов напоминает тоне, в котором выпекают грузинский хлеб. Или это все же купол серных бань? Есть над чем поломать голову. - Sputnik Грузия
4/14
© photo: Sputnik / Stringer

А что изображено в подземном переходе? Один их фрагментов напоминает тоне, в котором выпекают грузинский хлеб. Или это все же купол серных бань? Есть над чем поломать голову.

© photo: Sputnik / Stringer

В рисунке, намалеванном на заброшенном строении, мастерством, конечно, и не пахнет. Но уж лучше так, чем отпугивать людей. А там, глядишь, и у застройщиков руки дойдут.

В рисунке, намалеванном на заброшенном строении, мастерством, конечно, и не пахнет. Но уж лучше так, чем отпугивать людей. А там, глядишь, и у застройщиков руки дойдут. - Sputnik Грузия
5/14
© photo: Sputnik / Stringer

В рисунке, намалеванном на заброшенном строении, мастерством, конечно, и не пахнет. Но уж лучше так, чем отпугивать людей. А там, глядишь, и у застройщиков руки дойдут.

© photo: Sputnik / Stringer

Тбилиси – город колоритный. Если бы не безликий серый цвет вкрапленных тут и там современных бетонных конструкций. Так почему бы их не оживить?!

Тбилиси – город колоритный. Если бы не безликий серый цвет вкрапленных тут и там современных бетонных конструкций. Так почему бы их не оживить?! - Sputnik Грузия
6/14
© photo: Sputnik / Stringer

Тбилиси – город колоритный. Если бы не безликий серый цвет вкрапленных тут и там современных бетонных конструкций. Так почему бы их не оживить?!

© photo: Sputnik / Stringer

В этом граффити явно проступает элемент иронии. Намек, что в таком плотном транспортном потоке рыжеволосому герою не выжить без кислородной маски.

В этом граффити явно проступает элемент иронии. Намек, что в таком плотном транспортном потоке рыжеволосому герою не выжить без кислородной маски. - Sputnik Грузия
7/14
© photo: Sputnik / Stringer

В этом граффити явно проступает элемент иронии. Намек, что в таком плотном транспортном потоке рыжеволосому герою не выжить без кислородной маски.

© photo: Sputnik / Stringer

Эх, тяжело же вертеть педалями на многочисленных тбилисских подъемах! Символ мощи на стене явно придаст дополнительных сил.

Эх, тяжело же вертеть педалями на многочисленных тбилисских подъемах! Символ мощи на стене явно придаст дополнительных сил. - Sputnik Грузия
8/14
© photo: Sputnik / Stringer

Эх, тяжело же вертеть педалями на многочисленных тбилисских подъемах! Символ мощи на стене явно придаст дополнительных сил.

© photo: Sputnik / Stringer

Когда много ходишь пешком, тоже хочется быть таким же сильным и ловким, как настоящий чемпион.

Когда много ходишь пешком, тоже хочется быть таким же сильным и ловким, как настоящий чемпион. - Sputnik Грузия
9/14
© photo: Sputnik / Stringer

Когда много ходишь пешком, тоже хочется быть таким же сильным и ловким, как настоящий чемпион.

© photo: Sputnik / Stringer

Мечтать о скорости можно начать со скутера. Но когда увидишь за ним на стене настоящий волшебный болид с отважным пилотом, в жизни появится новая цель.

Мечтать о скорости можно начать со скутера. Но когда увидишь за ним на стене настоящий волшебный болид с отважным пилотом, в жизни появится новая цель. - Sputnik Грузия
10/14
© photo: Sputnik / Stringer

Мечтать о скорости можно начать со скутера. Но когда увидишь за ним на стене настоящий волшебный болид с отважным пилотом, в жизни появится новая цель.

© photo: Sputnik / Stringer

На самокате тоже познавательно и весело, особенно если приходится ехать мимо небрежно набросанного чьей-то рукой многоцветного сказочного мира.

На самокате тоже познавательно и весело, особенно если приходится ехать мимо небрежно набросанного чьей-то рукой многоцветного сказочного мира. - Sputnik Грузия
11/14
© photo: Sputnik / Stringer

На самокате тоже познавательно и весело, особенно если приходится ехать мимо небрежно набросанного чьей-то рукой многоцветного сказочного мира.

© photo: Sputnik / Stringer

Яркие краски всегда притягивают молодость и красоту!

Яркие краски всегда притягивают молодость и красоту! - Sputnik Грузия
12/14
© photo: Sputnik / Stringer

Яркие краски всегда притягивают молодость и красоту!

© photo: Sputnik / Stringer

А вот и настоящий национальный колорит. Жаль только, что герой неуважительно повернулся спиной к соседям.

А вот и настоящий национальный колорит. Жаль только, что герой неуважительно повернулся спиной к соседям. - Sputnik Грузия
13/14
© photo: Sputnik / Stringer

А вот и настоящий национальный колорит. Жаль только, что герой неуважительно повернулся спиной к соседям.

© photo: Sputnik / Stringer

На заднем плане этого снимка то ли команданте Че Гевара со своей последней любовью Таней, то ли кто-то другой из пламенных бойцов революции. Но в женщинах на переднем плане безошибочно угадываются коренные жительницы Тбилиси.

На заднем плане этого снимка то ли команданте Че Гевара со своей последней любовью Таней, то ли кто-то другой из пламенных бойцов революции. Но в женщинах на переднем плане безошибочно угадываются коренные жительницы Тбилиси. - Sputnik Грузия
14/14
© photo: Sputnik / Stringer

На заднем плане этого снимка то ли команданте Че Гевара со своей последней любовью Таней, то ли кто-то другой из пламенных бойцов революции. Но в женщинах на переднем плане безошибочно угадываются коренные жительницы Тбилиси.

Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0