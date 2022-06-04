Тбилисские граффити: искусство протеста или творческое хулиганство? – фото
Возможно, арба на заборе - не совсем граффити, но национальный элемент определенно присутствует. А главное – скрыто непрезентабельное нутро угадывающейся стройки.
Возможно, арба на заборе - не совсем граффити, но национальный элемент определенно присутствует. А главное – скрыто непрезентабельное нутро угадывающейся стройки.
Согласитесь, скала, поросшая бурьяном, обрела совсем иной вид с таким цветным венцом. Правда, не совсем понятно, что хотел выразить автор, однако никто и не присматривается.
Согласитесь, скала, поросшая бурьяном, обрела совсем иной вид с таким цветным венцом. Правда, не совсем понятно, что хотел выразить автор, однако никто и не присматривается.
Стена, изображенная на фото, была выложена, чтобы защитить жителей от редких, но катастрофических разливов безобидной, на первый взгляд, речки Вере. Пусть черепа и змеи приводят в восторг не всех, поверьте, без них берег выглядит гораздо мрачней.
Стена, изображенная на фото, была выложена, чтобы защитить жителей от редких, но катастрофических разливов безобидной, на первый взгляд, речки Вере. Пусть черепа и змеи приводят в восторг не всех, поверьте, без них берег выглядит гораздо мрачней.
А что изображено в подземном переходе? Один их фрагментов напоминает тоне, в котором выпекают грузинский хлеб. Или это все же купол серных бань? Есть над чем поломать голову.
А что изображено в подземном переходе? Один их фрагментов напоминает тоне, в котором выпекают грузинский хлеб. Или это все же купол серных бань? Есть над чем поломать голову.
В рисунке, намалеванном на заброшенном строении, мастерством, конечно, и не пахнет. Но уж лучше так, чем отпугивать людей. А там, глядишь, и у застройщиков руки дойдут.
В рисунке, намалеванном на заброшенном строении, мастерством, конечно, и не пахнет. Но уж лучше так, чем отпугивать людей. А там, глядишь, и у застройщиков руки дойдут.
Тбилиси – город колоритный. Если бы не безликий серый цвет вкрапленных тут и там современных бетонных конструкций. Так почему бы их не оживить?!
Тбилиси – город колоритный. Если бы не безликий серый цвет вкрапленных тут и там современных бетонных конструкций. Так почему бы их не оживить?!
В этом граффити явно проступает элемент иронии. Намек, что в таком плотном транспортном потоке рыжеволосому герою не выжить без кислородной маски.
В этом граффити явно проступает элемент иронии. Намек, что в таком плотном транспортном потоке рыжеволосому герою не выжить без кислородной маски.
Эх, тяжело же вертеть педалями на многочисленных тбилисских подъемах! Символ мощи на стене явно придаст дополнительных сил.
Эх, тяжело же вертеть педалями на многочисленных тбилисских подъемах! Символ мощи на стене явно придаст дополнительных сил.
Когда много ходишь пешком, тоже хочется быть таким же сильным и ловким, как настоящий чемпион.
Когда много ходишь пешком, тоже хочется быть таким же сильным и ловким, как настоящий чемпион.
Мечтать о скорости можно начать со скутера. Но когда увидишь за ним на стене настоящий волшебный болид с отважным пилотом, в жизни появится новая цель.
Мечтать о скорости можно начать со скутера. Но когда увидишь за ним на стене настоящий волшебный болид с отважным пилотом, в жизни появится новая цель.
На самокате тоже познавательно и весело, особенно если приходится ехать мимо небрежно набросанного чьей-то рукой многоцветного сказочного мира.
На самокате тоже познавательно и весело, особенно если приходится ехать мимо небрежно набросанного чьей-то рукой многоцветного сказочного мира.
Яркие краски всегда притягивают молодость и красоту!
Яркие краски всегда притягивают молодость и красоту!
А вот и настоящий национальный колорит. Жаль только, что герой неуважительно повернулся спиной к соседям.
А вот и настоящий национальный колорит. Жаль только, что герой неуважительно повернулся спиной к соседям.
На заднем плане этого снимка то ли команданте Че Гевара со своей последней любовью Таней, то ли кто-то другой из пламенных бойцов революции. Но в женщинах на переднем плане безошибочно угадываются коренные жительницы Тбилиси.
На заднем плане этого снимка то ли команданте Че Гевара со своей последней любовью Таней, то ли кто-то другой из пламенных бойцов революции. Но в женщинах на переднем плане безошибочно угадываются коренные жительницы Тбилиси.