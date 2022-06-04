https://sputnik-georgia.ru/20220604/tbilisskie-graffiti-iskusstvo-protesta-ili-tvorcheskoe-khuliganstvo---foto-267142562.html

Тбилисские граффити: искусство протеста или творческое хулиганство? – фото

Тбилисские граффити: искусство протеста или творческое хулиганство? – фото

Несколько десятилетий назад отчаянные подростки в Нью-Йорке начали тайно разрисовывать по ночам железнодорожные составы, вагоны метро, стены домов. Считается... 04.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-04T19:54+0400

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Скорее, протестный характер жанру придала приверженность общества к формальным шаблонам порядка и массированная охота полиции на подпольных авторов. Эффект ее оказался неожиданным, хоть и предсказуемым: поняв, что гоняться за вооруженными баллончиками с красками талантливыми молодыми людьми бессмысленно, граффити постепенно признали как искусство – стрит-арт. В Тбилиси образцы граффити появились относительно недавно. И уже не как форма протеста – благо, у нас предпочитают протестовать менее отстраненно. Возможно, именно из-за недостатка сильных эмоций грузинским "шедеврам" далеко пока до лучших образцов жанра. Впрочем, репортер Sputnik своими фотографиями попытался доказать, что видеть перед глазами расписанную стену гораздо приятней, чем облупленную штукатурку или беспорядочно ощетинившиеся серые глыбы…

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