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"Тихий ужас": в ЕС назвали реальные последствия эмбарго на нефть из России

"Тихий ужас": в ЕС назвали реальные последствия эмбарго на нефть из России

Эксперт рассказал, что ждет страны ЕС после решения начать поэтапный отказ от импорта российской нефти 04.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-04T23:10+0400

2022-06-04T23:10+0400

2022-06-04T23:10+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Государства Евросоюза ждет рост инфляции и ценовой шок после решения начать поэтапный отказ от импорта российской нефти, заявил в интервью с журналом Spiegel руководитель исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф.Вольф утверждает, что для Европы это может оказаться "худшим из возможных сценариев", так как европейские компании и потребители в ближайшем будущем начнут страдать от высоких цен на ресурс, которые с высокой вероятностью будут расти и дальше.Экономист считает, что эмбарго лишь в долгосрочной перспективе уменьшит доходы России от продажи нефти. В свою очередь, глава аналитического центра Energy Comment Штеффен Букольд прогнозирует, что Россия сможет найти новых покупателей, преимущественно в Азии."Для Урсулы фон дер Ляйен, президента Еврокомиссии, это был "важный шаг вперед", для министра экономики ФРГ Роберта Хабека — "тихий ужас", — говорится в публикации.Совет ЕС 3 июня окончательно утвердил и опубликовал в официальном журнале шестой санкционный пакет против России из-за начала спецоперации на Украине. В него входит в том числе и поэтапный отказ стран союза от импорта российской нефти, перевозимой по морю, — в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. Исключение сделано для трубопроводной нефти: пока Европа продолжит принимать поставки по нефтепроводу "Дружба".К концу 2022 года ЕС намерен отказаться почти от 90 процентов импорта российской нефти.

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экономика, в мире, новости, урсула фон дер ляйен, европа, азия, германия, еврокомиссия