https://sputnik-georgia.ru/20220604/uvidet-rachu-i-umeret-267130514.html
Увидеть Рачу и умереть?!
Увидеть Рачу и умереть?!
Лето 2022 смело вступило в свои права и граждане Грузии по традиции задумались о том, как и где провести сезон 04.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-04T09:33+0400
2022-06-04T09:33+0400
2022-06-04T09:55+0400
карикатуры
туризм в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/04/267130176_148:0:1977:1029_1920x0_80_0_0_a2fb064fc1f37d34c3aec381089c28c5.png
Главное, не забывать о мерах безопасности на дорогах и о защитных мерах касательно циркулирующих в стране вирусов. А что насчет погоды? Тут уже как повезет. А вообще лето в Грузии достаточно жаркое и с минимальным количеством осадков. Хорошего вам летнего отдыха!Тем временем "Грузинская железная дорога" спешит добавить дополнительные рейсы в Батуми, потому что сильно повысился пассажиропоток – люди с удовольствием выбирают отдых на морском пляже. Большой спрос и на авиабилеты в разные точки Земли. Ну а кто-то поступит "патриотично" и выберет каникулы на родине. Благо Грузия для этого дела настоящая находка: хотите горы – пожалуйста, море – поезжайте, природу – не отказывайте себе в этом удовольствии!
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/04/267130176_338:0:1710:1029_1920x0_80_0_0_941cbe2fb36152edd64cdfeeb0243c7e.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туризм в грузии
Увидеть Рачу и умереть?!
09:33 04.06.2022 (обновлено: 09:55 04.06.2022)
Лето 2022 смело вступило в свои права и граждане Грузии по традиции задумались о том, как и где провести сезон
Главное, не забывать о мерах безопасности на дорогах и о защитных мерах касательно циркулирующих в стране вирусов. А что насчет погоды? Тут уже как повезет. А вообще лето в Грузии достаточно жаркое и с минимальным количеством осадков. Хорошего вам летнего отдыха!
Тем временем "Грузинская железная дорога" спешит добавить дополнительные рейсы в Батуми, потому что сильно повысился пассажиропоток – люди с удовольствием выбирают отдых на морском пляже. Большой спрос и на авиабилеты в разные точки Земли. Ну а кто-то поступит "патриотично" и выберет каникулы на родине. Благо Грузия для этого дела настоящая находка: хотите горы – пожалуйста, море – поезжайте, природу – не отказывайте себе в этом удовольствии!