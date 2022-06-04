https://sputnik-georgia.ru/20220604/uvidet-rachu-i-umeret-267130514.html

Увидеть Рачу и умереть?!

Увидеть Рачу и умереть?!

Лето 2022 смело вступило в свои права и граждане Грузии по традиции задумались о том, как и где провести сезон 04.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-04T09:33+0400

2022-06-04T09:33+0400

2022-06-04T09:55+0400

карикатуры

туризм в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/04/267130176_148:0:1977:1029_1920x0_80_0_0_a2fb064fc1f37d34c3aec381089c28c5.png

Главное, не забывать о мерах безопасности на дорогах и о защитных мерах касательно циркулирующих в стране вирусов. А что насчет погоды? Тут уже как повезет. А вообще лето в Грузии достаточно жаркое и с минимальным количеством осадков. Хорошего вам летнего отдыха!Тем временем "Грузинская железная дорога" спешит добавить дополнительные рейсы в Батуми, потому что сильно повысился пассажиропоток – люди с удовольствием выбирают отдых на морском пляже. Большой спрос и на авиабилеты в разные точки Земли. Ну а кто-то поступит "патриотично" и выберет каникулы на родине. Благо Грузия для этого дела настоящая находка: хотите горы – пожалуйста, море – поезжайте, природу – не отказывайте себе в этом удовольствии!

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

туризм в грузии