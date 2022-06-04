https://sputnik-georgia.ru/20220604/v-gruzii-vystupit-amerikanskiy-pevets-allen-khalsi-267118666.html

В Грузии выступит американский певец Аллен Халси

В Грузии выступит американский певец Аллен Халси

Халси наполнит сцену уникальным синтезом фольклорной и электронной музыки, обещают организаторы 04.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-04T16:31+0400

2022-06-04T16:31+0400

2022-06-04T16:31+0400

шекветили

культура

грузия

новости

нью-йорк

концерт

анонсы

гурия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/03/267115682_140:60:959:520_1920x0_80_0_0_9647d217f08b40a0074445623160c3af.jpg

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Американский певец, мультиинструменталист и композитор Аллен Халси (Allen Hulsey) выступит в Социальном пространстве Парка музыкантов в курортном поселке Шекветили (Гурия, близ Батуми) 14 августа.Аллен Халси наполнит Социальное пространство уникальным синтезом фольклорной и электронной музыки, обещают организаторы.Аллен родом из Рочестера (Нью-Йорк, США). На него сильно повлияли творчество Эркана Огура, Фред Фрита, Дэвида Тронзо, Дерека Бейли и Джона Кейджа. Кроме того, Аллен Халси страстный поклонник Джона Леннона. Он является одним из учредителей ежегодного трибьют-вечера Джона Леннона. Мероприятие проходит в Центральном парке 8 декабря, в годовщину убийства Леннона. Кроме музыки, Аллен Халси увлекается актерством и визуальной живописью.Аллен Халси – один из основателей музыкального дуэта Muj из Нью-Йорка, в котором он играет вместе с турком Эмре Атабаем. Бэнд охватывает широкий спектр жанров, включая поп, рок, танцевальную музыку, электронику, трип-хоп и акустику. Muj стал полуфиналистом конкурса талантов на MTV под названием Music Universe Contest с песней "Elastic" из альбома 2012 года. "Аллен Халси частый гость в самых известных арт-пространствах мира, в том числе Burning Man, Nomade Tulum, Scorpios Mykonos и многих других. Помимо музыкальных проектов, он активно стремится поощрять экосознательную деятельность и заботу об окружающей среде", – говорится в анонсе мероприятияНапомним, миссия многофункционального Социального пространства в Шекветили заключается в том, что объединять людей вокруг одной цели – делиться знаниями и опытом о защите окружающей среды и друг друга.

шекветили

нью-йорк

гурия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шекветили, культура, грузия, новости, нью-йорк, концерт, анонсы , гурия