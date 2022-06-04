https://sputnik-georgia.ru/20220604/v-stolitse-armenii-60-chelovek-postradali-v-rezultate-stolknoveniy-na-mitingakh-267131578.html
В столице Армении 60 человек пострадали в результате столкновений на митингах
В столице Армении 60 человек пострадали в результате столкновений на митингах
Накануне на перекрестке улиц Демирчяна и Пршяна в Ереване произошли стычки между участниками оппозиционного шествия и полицейскими 04.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-04T10:45+0400
2022-06-04T10:45+0400
2022-06-04T11:23+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Шестьдесят человек обратились за медицинской помощью после протестов и столкновений демонстрантов с полицейскими в Ереване накануне, из них 39 – полицейские. На данный момент 50 уже выписаны, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Минздрав страны."Состояние граждан, находящихся на стационарном лечении, специалисты оценивают как удовлетворительное", – отметили в Минздраве.Отметим, что 3 июня на перекрестке улиц Демирчяна и Пршяна в Ереване произошли стычки между участниками оппозиционного шествия и полицейскими. Десятки пострадавших были доставлены в больницы. Их навестила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.Движение "Сопротивление" более месяца проводит акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Оппоненты власти считают, что политика руководства страны ведет к потере Арцаха и армянской государственности.
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армения, новости, никол пашинян, в мире, ереван, минздрав
В столице Армении 60 человек пострадали в результате столкновений на митингах
10:45 04.06.2022 (обновлено: 11:23 04.06.2022)
Накануне на перекрестке улиц Демирчяна и Пршяна в Ереване произошли стычки между участниками оппозиционного шествия и полицейскими
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik
. Шестьдесят человек обратились за медицинской помощью после протестов и столкновений демонстрантов с полицейскими в Ереване накануне, из них 39 – полицейские. На данный момент 50 уже выписаны, сообщает Sputnik Армения
со ссылкой на Минздрав страны.
Движение "Сопротивление" более месяца проводит акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Оппоненты власти считают, что политика руководства страны ведет к потере Карабаха и армянской государственности.
"Состояние граждан, находящихся на стационарном лечении, специалисты оценивают как удовлетворительное", – отметили в Минздраве.
Отметим, что 3 июня на перекрестке улиц Демирчяна и Пршяна в Ереване произошли стычки между участниками оппозиционного шествия и полицейскими. Десятки пострадавших были доставлены в больницы. Их навестила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.
Движение "Сопротивление" более месяца проводит акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Оппоненты власти считают, что политика руководства страны ведет к потере Арцаха и армянской государственности.