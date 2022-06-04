https://sputnik-georgia.ru/20220604/v-stolitse-armenii-60-chelovek-postradali-v-rezultate-stolknoveniy-na-mitingakh-267131578.html

В столице Армении 60 человек пострадали в результате столкновений на митингах

В столице Армении 60 человек пострадали в результате столкновений на митингах

Накануне на перекрестке улиц Демирчяна и Пршяна в Ереване произошли стычки между участниками оппозиционного шествия и полицейскими 04.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-04T10:45+0400

2022-06-04T10:45+0400

2022-06-04T11:23+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Шестьдесят человек обратились за медицинской помощью после протестов и столкновений демонстрантов с полицейскими в Ереване накануне, из них 39 – полицейские. На данный момент 50 уже выписаны, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Минздрав страны."Состояние граждан, находящихся на стационарном лечении, специалисты оценивают как удовлетворительное", – отметили в Минздраве.Отметим, что 3 июня на перекрестке улиц Демирчяна и Пршяна в Ереване произошли стычки между участниками оппозиционного шествия и полицейскими. Десятки пострадавших были доставлены в больницы. Их навестила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.Движение "Сопротивление" более месяца проводит акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Оппоненты власти считают, что политика руководства страны ведет к потере Арцаха и армянской государственности.

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