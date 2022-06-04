https://sputnik-georgia.ru/20220604/v-tsalendzhikhe-proydet-literaturnyy-festival-graneli-267106820.html

В Цаленджихе пройдет литературный фестиваль "Гранели"

В Цаленджихе пройдет литературный фестиваль "Гранели"

Жителей и гостей города Цаленджиха ждет разнообразная литературная программа и не только 04.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Литературный фестиваль "Гранели" пройдет на северо-востоке страны в городе Цаленджиха (регион Самегрело - Земо Сванети) 17-19 июня.Фестиваль носит имя культового грузинского поэта, эссеиста, художника-графика Терентия Квирквелия, больше известного под литературным псевдонимом Терентий Гранели, который родился в Цаленджиха (тогда Кутаисская губерния). В этом году в стране празднуется 125-летие со дня рождения Гранели.В рамках фестиваля в Цаленджихском парке и Доме культуры города Джвари состоятся книжные ярмарки с участием до 15 издательств. В литературной программе ожидаются тематические дискуссии, презентации книг, публичные лекции и встречи с современными грузинскими писателями. Запланированы встречи с Паатой Шамугия, Дианой Анфимиади, Эрекле Дейсадзе, Рати Амаглобели, Экой Тогонидзе, Лашей Бугадзе, Звиадом Кварацхелия и другими.В развлекательной части фестиваля "Гранели" гостям покажут фильмы режиссеров Бесо Соломанашвили и Мариам Гулбиани, а также предложат музыкальное мероприятие.Организаторы фестиваля – Ассоциация издателей и распространителей книг Грузии, мэрия муниципалитета Цаленджиха.

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культура, новости, грузия, культурная жизнь грузии, грузинская литература