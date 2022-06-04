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В Цаленджихе пройдет литературный фестиваль "Гранели"
В Цаленджихе пройдет литературный фестиваль "Гранели"
Жителей и гостей города Цаленджиха ждет разнообразная литературная программа и не только 04.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-04T22:35+0400
2022-06-04T22:35+0400
2022-06-04T22:35+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Литературный фестиваль "Гранели" пройдет на северо-востоке страны в городе Цаленджиха (регион Самегрело - Земо Сванети) 17-19 июня.Фестиваль носит имя культового грузинского поэта, эссеиста, художника-графика Терентия Квирквелия, больше известного под литературным псевдонимом Терентий Гранели, который родился в Цаленджиха (тогда Кутаисская губерния). В этом году в стране празднуется 125-летие со дня рождения Гранели.В рамках фестиваля в Цаленджихском парке и Доме культуры города Джвари состоятся книжные ярмарки с участием до 15 издательств. В литературной программе ожидаются тематические дискуссии, презентации книг, публичные лекции и встречи с современными грузинскими писателями. Запланированы встречи с Паатой Шамугия, Дианой Анфимиади, Эрекле Дейсадзе, Рати Амаглобели, Экой Тогонидзе, Лашей Бугадзе, Звиадом Кварацхелия и другими.В развлекательной части фестиваля "Гранели" гостям покажут фильмы режиссеров Бесо Соломанашвили и Мариам Гулбиани, а также предложат музыкальное мероприятие.Организаторы фестиваля – Ассоциация издателей и распространителей книг Грузии, мэрия муниципалитета Цаленджиха.
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культура, новости, грузия, культурная жизнь грузии, грузинская литература
В Цаленджихе пройдет литературный фестиваль "Гранели"
Жителей и гостей города Цаленджиха ждет разнообразная литературная программа и не только
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Литературный фестиваль "Гранели" пройдет на северо-востоке страны в городе Цаленджиха (регион Самегрело - Земо Сванети) 17-19 июня.
Фестиваль носит имя культового грузинского поэта, эссеиста, художника-графика Терентия Квирквелия, больше известного под литературным псевдонимом Терентий Гранели, который родился в Цаленджиха (тогда Кутаисская губерния). В этом году в стране празднуется 125-летие со дня рождения Гранели.
В рамках фестиваля в Цаленджихском парке и Доме культуры города Джвари состоятся книжные ярмарки с участием до 15 издательств.
В литературной программе ожидаются тематические дискуссии, презентации книг, публичные лекции и встречи с современными грузинскими писателями. Запланированы встречи с Паатой Шамугия, Дианой Анфимиади, Эрекле Дейсадзе, Рати Амаглобели, Экой Тогонидзе, Лашей Бугадзе, Звиадом Кварацхелия и другими.
В Цаленджихе 19 июня откроется Галерея современного искусства и Студия художеств имени Левана Цуцкиридзе. В этот же день на завершающей праздничной церемонии объявят лауреата Специальной награды фестиваля "За особый вклад в развитие грузино-абхазских отношений и литературы".
В развлекательной части фестиваля "Гранели" гостям покажут фильмы режиссеров Бесо Соломанашвили и Мариам Гулбиани, а также предложат музыкальное мероприятие.
Организаторы фестиваля – Ассоциация издателей и распространителей книг Грузии, мэрия муниципалитета Цаленджиха.