https://sputnik-georgia.ru/20220604/vlasti-gruzii-pozdravili-evreyskiy-narod-s-shavuotom-267132555.html

Власти Грузии поздравили еврейский народ с Шавуотом

Власти Грузии поздравили еврейский народ с Шавуотом

Проживающей в стране еврейской общине пожелали благополучия и добра 04.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Государственное агентство по вопросам религии поздравило еврейскую общину, проживающую в Грузии, с Шавуотом."Мы желаем вам благополучия и добра", – говорится в поздравлении агентства.Шавуот – праздник дарования Торы. В этот день, через пятьдесят дней после Песаха, евреи получили Тору на горе Синай. Со дня получения Торы и по сегодняшний день судьбу евреев определяет вера в бога и преданность его заветам. У горы Синай евреи обязались быть верными Торе на все времена и повсюду.

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грузия, новости, религия , общество