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Власти Грузии поздравили еврейский народ с Шавуотом
Власти Грузии поздравили еврейский народ с Шавуотом
Проживающей в стране еврейской общине пожелали благополучия и добра 04.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-04T14:44+0400
2022-06-04T14:44+0400
2022-06-04T15:04+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Государственное агентство по вопросам религии поздравило еврейскую общину, проживающую в Грузии, с Шавуотом."Мы желаем вам благополучия и добра", – говорится в поздравлении агентства.Шавуот – праздник дарования Торы. В этот день, через пятьдесят дней после Песаха, евреи получили Тору на горе Синай. Со дня получения Торы и по сегодняшний день судьбу евреев определяет вера в бога и преданность его заветам. У горы Синай евреи обязались быть верными Торе на все времена и повсюду.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, религия , общество
Власти Грузии поздравили еврейский народ с Шавуотом
14:44 04.06.2022 (обновлено: 15:04 04.06.2022)
Проживающей в стране еврейской общине пожелали благополучия и добра
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Государственное агентство по вопросам религии поздравило еврейскую общину, проживающую в Грузии, с Шавуотом.
"Мы желаем вам благополучия и добра", – говорится в поздравлении агентства.
Шавуот – праздник дарования Торы. В этот день, через пятьдесят дней после Песаха, евреи получили Тору на горе Синай. Со дня получения Торы и по сегодняшний день судьбу евреев определяет вера в бога и преданность его заветам. У горы Синай евреи обязались быть верными Торе на все времена и повсюду.