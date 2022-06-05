https://sputnik-georgia.ru/20220605/avtobus-so-shkolnikami-perevernulsya-v-azerbaydzhane-267156839.html

Автобус со школьниками перевернулся в Азербайджане

Автобус со школьниками перевернулся в Азербайджане

Пострадавшие доставлены в местную центральную районную больницу 05.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-05T17:56+0400

2022-06-05T17:56+0400

2022-06-05T18:28+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн - Sputnik. В Азербайджане перевернулся пассажирский автобус. ДТП произошло примерно в горной местности в центре отдыха Мустафабекова.Автобус марки Isuzu сошел с дороги и упал в овраг. В момент аварии в автобусе кроме водителя находились еще 22 человека - 16 учащихся, 6 педагогов и родителей. Все пассажиры - жители Самухского района, сообщил Sputnik Азербайджан.На место происшествия были немедленно направлены спасатели Службы спасения особого риска.Пострадавшие доставлены в Шекинскую центральную районную больницу.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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