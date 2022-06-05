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Автобус со школьниками перевернулся в Азербайджане
Автобус со школьниками перевернулся в Азербайджане
Пострадавшие доставлены в местную центральную районную больницу 05.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-05T17:56+0400
2022-06-05T17:56+0400
2022-06-05T18:28+0400
азербайджан
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ТБИЛИСИ, 5 июн - Sputnik. В Азербайджане перевернулся пассажирский автобус. ДТП произошло примерно в горной местности в центре отдыха Мустафабекова.Автобус марки Isuzu сошел с дороги и упал в овраг. В момент аварии в автобусе кроме водителя находились еще 22 человека - 16 учащихся, 6 педагогов и родителей. Все пассажиры - жители Самухского района, сообщил Sputnik Азербайджан.На место происшествия были немедленно направлены спасатели Службы спасения особого риска.Пострадавшие доставлены в Шекинскую центральную районную больницу.
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MIA „Rosiya Segodnya“
азербайджан, новости, происшествия
Автобус со школьниками перевернулся в Азербайджане
17:56 05.06.2022 (обновлено: 18:28 05.06.2022)
Пострадавшие доставлены в местную центральную районную больницу
ТБИЛИСИ, 5 июн - Sputnik. В Азербайджане перевернулся пассажирский автобус. ДТП произошло примерно в горной местности в центре отдыха Мустафабекова.
Автобус марки Isuzu сошел с дороги и упал в овраг. В момент аварии в автобусе кроме водителя находились еще 22 человека - 16 учащихся, 6 педагогов и родителей. Все пассажиры - жители Самухского района, сообщил Sputnik Азербайджан.
На место происшествия были немедленно направлены спасатели Службы спасения особого риска.
Пострадавшие доставлены в Шекинскую центральную районную больницу.