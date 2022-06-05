https://sputnik-georgia.ru/20220605/egorov-kak-rossiya-dobilas-komfortnogo-kursa-rublya-nesmotrya-na-sanktsii-267157804.html

Егоров: как Россия добилась комфортного курса рубля, несмотря на санкции?

Егоров: как Россия добилась комфортного курса рубля, несмотря на санкции?

Белый дом задумался над тем, что конфискация российских средств может побудить другие страны перевести свои резервы в альтернативные валюты, пишут западные СМИ 05.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-05T18:36+0400

2022-06-05T18:36+0400

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Могут ли США остановить процесс падения роли доллара, который уже запущен? Почему западные санкции привели совсем не к тому, на что рассчитывали в США и ЕС? Какой курс национальной валюты оптимален для России? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал валютный эксперт Александр Егоров.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, рубль, экономика, мультимедиа, видео, видео