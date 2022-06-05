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Егоров: как Россия добилась комфортного курса рубля, несмотря на санкции?
Егоров: как Россия добилась комфортного курса рубля, несмотря на санкции?
Белый дом задумался над тем, что конфискация российских средств может побудить другие страны перевести свои резервы в альтернативные валюты, пишут западные СМИ 05.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-05T18:36+0400
2022-06-05T18:36+0400
2022-06-05T18:37+0400
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Могут ли США остановить процесс падения роли доллара, который уже запущен? Почему западные санкции привели совсем не к тому, на что рассчитывали в США и ЕС? Какой курс национальной валюты оптимален для России? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал валютный эксперт Александр Егоров.
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россия, рубль, экономика, мультимедиа, видео, видео
Егоров: как Россия добилась комфортного курса рубля, несмотря на санкции?
18:36 05.06.2022 (обновлено: 18:37 05.06.2022)
Белый дом задумался над тем, что конфискация российских средств может побудить другие страны перевести свои резервы в альтернативные валюты, пишут западные СМИ
Могут ли США остановить процесс падения роли доллара, который уже запущен? Почему западные санкции привели совсем не к тому, на что рассчитывали в США и ЕС? Какой курс национальной валюты оптимален для России?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал валютный эксперт Александр Егоров.