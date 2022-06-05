https://sputnik-georgia.ru/20220605/elektrosnabzhenie-budet-vremenno-ogranicheno-chasti-rayona-mtatsminda-5-iyunya-267129877.html

Электроснабжение будет временно ограничено части района Мтацминда 5 июня

Электроснабжение будет временно ограничено части района Мтацминда 5 июня

После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится, отмечают в "Теласи" 05.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-05T09:40+0400

2022-06-05T09:40+0400

2022-06-05T09:40+0400

электроэнергия

тбилиси

грузия

новости

общество

теласи

компания "теласи"

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена в связи с проведением неотложных работ части Мтацминдского района Тбилиси в воскресенье, 5 июня.Как сообщают в компании "Теласи", с 10:00 до 17:00 ограничения коснутся жителей ул. Човелидзе, Зандукели, Эристав-Хоштария, Белинского, Барнова, Гогебашвили, Кереселидзе и Т. Чиргадзе.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

электроэнергия, тбилиси, грузия, новости, общество, теласи, компания "теласи"