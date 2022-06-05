https://sputnik-georgia.ru/20220605/elektrosnabzhenie-budet-vremenno-ogranicheno-chasti-rayona-mtatsminda-5-iyunya-267129877.html
Электроснабжение будет временно ограничено части района Мтацминда 5 июня
Электроснабжение будет временно ограничено части района Мтацминда 5 июня
После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится, отмечают в "Теласи" 05.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-05T09:40+0400
2022-06-05T09:40+0400
2022-06-05T09:40+0400
электроэнергия
тбилиси
грузия
новости
общество
теласи
компания "теласи"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23881/96/238819654_0:112:2001:1237_1920x0_80_0_0_84978daf22270ab5d847984d602cf6c6.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена в связи с проведением неотложных работ части Мтацминдского района Тбилиси в воскресенье, 5 июня.Как сообщают в компании "Теласи", с 10:00 до 17:00 ограничения коснутся жителей ул. Човелидзе, Зандукели, Эристав-Хоштария, Белинского, Барнова, Гогебашвили, Кереселидзе и Т. Чиргадзе.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23881/96/238819654_100:0:1899:1349_1920x0_80_0_0_83fd6a3d85fe5aeb5add941bde2ae18a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
электроэнергия, тбилиси, грузия, новости, общество, теласи, компания "теласи"
Электроснабжение будет временно ограничено части района Мтацминда 5 июня
После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится, отмечают в "Теласи"
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена в связи с проведением неотложных работ части Мтацминдского района Тбилиси в воскресенье, 5 июня.
Как сообщают в компании "Теласи", с 10:00 до 17:00 ограничения коснутся жителей ул. Човелидзе, Зандукели, Эристав-Хоштария, Белинского, Барнова, Гогебашвили, Кереселидзе и Т. Чиргадзе.
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.