https://sputnik-georgia.ru/20220605/ne-stalo-rezhissera-temura-chkheidze-267152375.html

Не стало режиссера Темура Чхеидзе

Не стало режиссера Темура Чхеидзе

Темур Чхеидзе удостоен званий Народный артист Грузинской ССР (1981) и Народный артист Российской Федерации (1994). 05.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-05T14:18+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Выдающийся грузинский театральный режиссер Темур Чхеидзе скончался в возрасте 78 лет, информацию распространяет Минкультуры Грузии.Темур Нодарович Чхеидзе родился в 1943 году в Тбилиси. Учился в Тбилисском театральном институте имени Шота Руставели в мастерской Додо Алексидзе.Темур Чхеидзе окончил режиссерский факультет Тбилисского государственного театрального института в 1965 году. В 1965-1967 годах был директором Зугдидского драматического театра, в 1967-1970 годах - Грузинского театра юного зрителя, в 1970-1980 годах - Театра Руставели, в 1980-1990 годах - Театра Марджанишвили.С 1991 года началось тесное сотрудничество Темура Чхеидзе с Большим драматическим театром им. Товстоногова в Санкт-Петербурге. Маэстро долгое время отказывался от поста главного режиссера.В 1991 году он стал директором театра, с 2004 года — главным режиссером, с 2007 по 2013 год — художественным руководителем. 19 февраля 2013 года Темур Чхеидзе подал в отставку и вернулся в Тбилиси.Юбиляр Темур Чхеидзе - о вечном Чехове и его высочестве Человеке >>Чхеидзе также занимался постановками опер. На его счету опера "Игрок" Прокофьева в Мариинском театре (Национальная премия "Золотая маска" в номинации "Лучший оперный спектакль", 1996), "Дон Карлос" Верди и "Летучий голландец" Вагнера в 1998 году и в 1999-ом — "Скупой рыцарь" Рахманинова и "Моцарт и Сальери" Римского-Корсакова.Темур Чхеидзе — лауреат премий Коте Марджанишвили, Шота Руставели и Михаила Туманишвили. Награжден премией имени Георгия Александровича Товстоногова "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2010).В 2018 году был награжден президентским Орденом "Сияния". Народный артист Грузинской ССР (1981) и Народный артист Российской Федерации ( 1994).

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