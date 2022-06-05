https://sputnik-georgia.ru/20220605/patriarkh-gruzii-pozdravil-elizavetu-ii-s-platinovym-yubileem-pravleniya-267151616.html
Патриарх Грузии поздравил Елизавету II с платиновым юбилеем правления
Патриарх Грузии поздравил Елизавету II с платиновым юбилеем правления
Патриарх отметил, что Елизавета II является самым выдающимся монархом из ныне правящих, а ее правление - целая эпоха 05.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-05T13:12+0400
2022-06-05T13:12+0400
2022-06-05T13:30+0400
новости
грузия
общество
елизавета ii
великобритания
католикос-патриарх всея грузии илия ii
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/18/251811342_0:318:3072:2046_1920x0_80_0_0_c7d197a0effd6c496649b9a7380df3fe.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй поздравил королеву Великобритании Елизавету II с 70-летием пребывания на троне, пожелав ей долголетия и дальнейших успехов всей королевской семье, текст поздравления публикует Патриархия Грузии.Празднование по случаю 70-летия правления Елизаветы II, которой в апреле исполнилось 96 лет, начались 2 июня и продлятся в течение четырех дней. Эти дни объявлены в Великобритании выходными.Как отметил Патриарх, Елизавета II является самым выдающимся монархом из ныне правящих, а ее правление - целая эпоха.Елизавета II вступила на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. За время ее правления в Великобритании сменилось 14 премьер-министров, начиная с Уинстона Черчилля.Часть торжественных мероприятий была перенесена с февраля на начало июня.
великобритания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/18/251811342_516:315:2827:2048_1920x0_80_0_0_907253d594a6b3b8bf71bc20cf1aa9db.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, общество, елизавета ii, великобритания, католикос-патриарх всея грузии илия ii
Патриарх Грузии поздравил Елизавету II с платиновым юбилеем правления
13:12 05.06.2022 (обновлено: 13:30 05.06.2022)
Патриарх отметил, что Елизавета II является самым выдающимся монархом из ныне правящих, а ее правление - целая эпоха
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй поздравил королеву Великобритании Елизавету II с 70-летием пребывания на троне, пожелав ей долголетия и дальнейших успехов всей королевской семье, текст поздравления публикует Патриархия Грузии.
Празднование по случаю 70-летия правления Елизаветы II, которой в апреле исполнилось 96 лет, начались 2 июня и продлятся в течение четырех дней. Эти дни объявлены в Великобритании выходными.
"Я всегда с большим уважением вспоминаю встречу с Вами и содержательный разговор. Прошу Всевышнего о вашем долголетии и о дальнейших успехах Вашей королевской семьи", — говорится в тексте поздравления.
Как отметил Патриарх, Елизавета II является самым выдающимся монархом из ныне правящих, а ее правление - целая эпоха.
Елизавета II вступила на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. За время ее правления в Великобритании сменилось 14 премьер-министров, начиная с Уинстона Черчилля.
Часть торжественных мероприятий была перенесена с февраля на начало июня.