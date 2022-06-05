https://sputnik-georgia.ru/20220605/patriarkh-gruzii-pozdravil-elizavetu-ii-s-platinovym-yubileem-pravleniya-267151616.html

Патриарх Грузии поздравил Елизавету II с платиновым юбилеем правления

Патриарх Грузии поздравил Елизавету II с платиновым юбилеем правления

Патриарх отметил, что Елизавета II является самым выдающимся монархом из ныне правящих, а ее правление - целая эпоха 05.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-05T13:12+0400

2022-06-05T13:12+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй поздравил королеву Великобритании Елизавету II с 70-летием пребывания на троне, пожелав ей долголетия и дальнейших успехов всей королевской семье, текст поздравления публикует Патриархия Грузии.Празднование по случаю 70-летия правления Елизаветы II, которой в апреле исполнилось 96 лет, начались 2 июня и продлятся в течение четырех дней. Эти дни объявлены в Великобритании выходными.Как отметил Патриарх, Елизавета II является самым выдающимся монархом из ныне правящих, а ее правление - целая эпоха.Елизавета II вступила на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. За время ее правления в Великобритании сменилось 14 премьер-министров, начиная с Уинстона Черчилля.Часть торжественных мероприятий была перенесена с февраля на начало июня.

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новости, грузия, общество, елизавета ii, великобритания, католикос-патриарх всея грузии илия ii