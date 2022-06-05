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https://sputnik-georgia.ru/20220605/perestrelka-u-nochnogo-kluba-v-tennessi---politsiya-zayavila-o-pogibshikh-i-ranennykh-267159804.html
Перестрелка у ночного клуба в Теннесси - полиция заявила о погибших и раненых
Перестрелка у ночного клуба в Теннесси - полиция заявила о погибших и раненых
Перестрелка произошла в ночь на воскресенье по местному времени рядом с одним из ночных клубов города 05.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-05T22:29+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. В результате перестрелки у ночного клуба в американском городе Чаттануга, штат Теннесси три человека погибли, 17 получили ранения.Шеф местной полиции Селест Мерфи считает случившееся "изолированным инцидентом" и не видят "сохраняющейся угрозы общественной безопасности", сообщило РИА Новости.По ее словам, двое погибших были застрелены, третьего насмерть сбил автомобиль. Перестрелка произошла в ночь на воскресенье по местному времени рядом с одним из ночных клубов города.Накануне при похожих обстоятельствах погибли три человека и 11 получили ранения в американском городе Филадельфия, где, по данным полиции, несколько вооруженных лиц открыли огонь по толпе.
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сша, новости, происшествия, стрельба

Перестрелка у ночного клуба в Теннесси - полиция заявила о погибших и раненых

22:29 05.06.2022 (обновлено: 23:45 05.06.2022)
© AP Photo / David ZalubowskiПолиция на месте ЧП
Полиция на месте ЧП - Sputnik Грузия, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / David Zalubowski
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Перестрелка произошла в ночь на воскресенье по местному времени рядом с одним из ночных клубов города
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. В результате перестрелки у ночного клуба в американском городе Чаттануга, штат Теннесси три человека погибли, 17 получили ранения.
Шеф местной полиции Селест Мерфи считает случившееся "изолированным инцидентом" и не видят "сохраняющейся угрозы общественной безопасности", сообщило РИА Новости.
"Сейчас мы можем подтвердить наличие 14 пострадавших от огнестрельного оружия, еще три человека попали под машины, которые пытались покинуть место происшествия. Подтверждены трое погибших", - сказала Мерфи журналистам.
По ее словам, двое погибших были застрелены, третьего насмерть сбил автомобиль. Перестрелка произошла в ночь на воскресенье по местному времени рядом с одним из ночных клубов города.
Накануне при похожих обстоятельствах погибли три человека и 11 получили ранения в американском городе Филадельфия, где, по данным полиции, несколько вооруженных лиц открыли огонь по толпе.
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