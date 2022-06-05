https://sputnik-georgia.ru/20220605/perestrelka-u-nochnogo-kluba-v-tennessi---politsiya-zayavila-o-pogibshikh-i-ranennykh-267159804.html

Перестрелка у ночного клуба в Теннесси - полиция заявила о погибших и раненых

Перестрелка у ночного клуба в Теннесси - полиция заявила о погибших и раненых

Перестрелка произошла в ночь на воскресенье по местному времени рядом с одним из ночных клубов города 05.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-05T22:29+0400

2022-06-05T22:29+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. В результате перестрелки у ночного клуба в американском городе Чаттануга, штат Теннесси три человека погибли, 17 получили ранения.Шеф местной полиции Селест Мерфи считает случившееся "изолированным инцидентом" и не видят "сохраняющейся угрозы общественной безопасности", сообщило РИА Новости.По ее словам, двое погибших были застрелены, третьего насмерть сбил автомобиль. Перестрелка произошла в ночь на воскресенье по местному времени рядом с одним из ночных клубов города.Накануне при похожих обстоятельствах погибли три человека и 11 получили ранения в американском городе Филадельфия, где, по данным полиции, несколько вооруженных лиц открыли огонь по толпе.

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сша, новости, происшествия, стрельба