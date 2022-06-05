https://sputnik-georgia.ru/20220605/pervye-litsa-gruzii-skorbyat-v-svyazi-s-konchinoy-temura-chkheidze-267157319.html

Первые лица Грузии скорбят в связи с кончиной Темура Чхеидзе

Первые лица Грузии скорбят в связи с кончиной Темура Чхеидзе

Режиссер останется выдающейся фигурой в истории грузинской культуры, написал премьер 05.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-05T18:56+0400

2022-06-05T18:56+0400

2022-06-05T18:56+0400

грузия

новости

культура

шалва папуашвили

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили глубоко скорбит в связи с кончиной выдающегося грузинского режиссера Темура Чхеидзе.По словам премьера, режиссер останется выдающейся фигурой в истории грузинской культуры."Выражаю соболезнования и поддержку членам семьи и родственникам господина Темура в эти трудные минуты", - говорится в письме Гарибашвили.Грузия потеряла великого Темура Чхеидзе - министр культуры соболезнует >>Большой утратой для страны и грузинской культуры смерть Чхеидзе назвал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Грузинский режиссер Темур Чхеидзе скончался в воскресенье в возрасте 78 лет.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, культура, шалва папуашвили, ираклий гарибашвили