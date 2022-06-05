https://sputnik-georgia.ru/20220605/pervye-litsa-gruzii-skorbyat-v-svyazi-s-konchinoy-temura-chkheidze-267157319.html
Первые лица Грузии скорбят в связи с кончиной Темура Чхеидзе
Первые лица Грузии скорбят в связи с кончиной Темура Чхеидзе
Режиссер останется выдающейся фигурой в истории грузинской культуры, написал премьер 05.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-05T18:56+0400
2022-06-05T18:56+0400
2022-06-05T18:56+0400
грузия
новости
культура
шалва папуашвили
ираклий гарибашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23385/69/233856953_0:0:3035:1708_1920x0_80_0_0_a7905a2d177f1aa183a5ff4838ebc756.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили глубоко скорбит в связи с кончиной выдающегося грузинского режиссера Темура Чхеидзе.По словам премьера, режиссер останется выдающейся фигурой в истории грузинской культуры."Выражаю соболезнования и поддержку членам семьи и родственникам господина Темура в эти трудные минуты", - говорится в письме Гарибашвили.Грузия потеряла великого Темура Чхеидзе - министр культуры соболезнует >>Большой утратой для страны и грузинской культуры смерть Чхеидзе назвал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Грузинский режиссер Темур Чхеидзе скончался в воскресенье в возрасте 78 лет.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23385/69/233856953_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_41864137ed580e031aa18f11e9ca18f3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, культура, шалва папуашвили, ираклий гарибашвили
Первые лица Грузии скорбят в связи с кончиной Темура Чхеидзе
Режиссер останется выдающейся фигурой в истории грузинской культуры, написал премьер
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили глубоко скорбит в связи с кончиной выдающегося грузинского режиссера Темура Чхеидзе.
"Глубоко скорблю в связи с кончиной великого грузинского режиссера Темура Чхеидзе. Созданные его неповторимым почерком спектакли, проникнутые глубоким гуманизмом, полюбили многие поколения зрителей, и они стали важной частью мировой театральной сокровищницы", - написал Гарибашвили в соцсети.
По словам премьера, режиссер останется выдающейся фигурой в истории грузинской культуры.
"Выражаю соболезнования и поддержку членам семьи и родственникам господина Темура в эти трудные минуты", - говорится в письме Гарибашвили.
Большой утратой для страны и грузинской культуры смерть Чхеидзе назвал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
"Кончина Темура Чхеидзе является большой потерей для нашей страны и грузинской культуры, однако созданное им гениальное наследие продолжит жить и в будущем станет источником вдохновения для многих", - написал Папуашвили.
Грузинский режиссер Темур Чхеидзе скончался в воскресенье в возрасте 78 лет.