https://sputnik-georgia.ru/20220605/prestupnost-v-gruzii-prodolzhaet-padat-poslednie-dannye-267133913.html

Преступность в Грузии продолжает падать: последние данные

Преступность в Грузии продолжает падать: последние данные

С среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений, отмечают в МВД 05.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-05T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Количество преступлений в Грузии за четыре месяца 2022 года сократилось на 3,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщается в информации на сайте МВД Грузии.По данным ведомства, в период с 1 января по 30 апреля в Грузии было зафиксировано около 19,3 тысячи преступлений, из них раскрыт 51%.Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений.Топ-5 преступленийСамым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – за четыре месяца было зарегистрировано около 5,9 тысячи фактов, из которых раскрыто 49,3%.На второе место в период с 1 января по 30 апреля 2022 года вышли преступления, связанные с наркотиками. Всего за этот период было зафиксировано около 1,4 тысячи таких преступлений, из которых раскрыто 88,1%.Семейное насилие оказалось на третьем месте. За четыре месяца сотрудники следственных органов зафиксировали 1,3 тысячи подобных преступления. Раскрыть удалось 77,8%.Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:Кроме того, по данным МВД Грузии, в период с января по апрель в стране было зарегистрировано 23 убийства, из которых 8 - с особой жестокостью, 101 случай нанесения вреда здоровью, 41 случай изнасилования и три случая торговли людьми, восемь случаев взяточничества и три случая терроризма.Скольких наказали?С 1 января по 30 апреля 2022 года за совершение различных преступлений к уголовной ответственности привлекли 7 904 человека, из которых 502 отбывали условный срок. При этом 2 552 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.Пострадавшими в первом квартале от различных преступлений признали 6 315 человек.

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мвд грузии, происшествия, новости, грузия, общество, преступность в грузии