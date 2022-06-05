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Регистрация земли в Грузии: собственники появились у 15,7 тысячи гектаров
Регистрация земли в Грузии: собственники появились у 15,7 тысячи гектаров
Главной задачей властей является завершить первичную регистрацию земель уже к 2024 году 05.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-05T09:36+0400
2022-06-05T09:36+0400
2022-06-05T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. В Грузии в период с 1 июня 2021 года по май 2022 зарегистрировано более 40 тысяч прав собственности на 27,5 участка земли, говорится в отчете правительства.В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу.Согласно отчету, в рамках системной регистрации уже в реестре числятся собственники 15,7 тысячи гектаров. При этом 48,8% всех собственников земли в Грузии женщины.По данным правительства, главной задачей властей является завершить первичную регистрацию земель уже к 2024 году.В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав землевладельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии.Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства фермерами.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
сельское хозяйство, грузия, экономика, общество, новости
Регистрация земли в Грузии: собственники появились у 15,7 тысячи гектаров
Главной задачей властей является завершить первичную регистрацию земель уже к 2024 году
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. В Грузии в период с 1 июня 2021 года по май 2022 зарегистрировано более 40 тысяч прав собственности на 27,5 участка земли, говорится в отчете правительства.
В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу.
Согласно отчету, в рамках системной регистрации уже в реестре числятся собственники 15,7 тысячи гектаров. При этом 48,8% всех собственников земли в Грузии женщины.
По данным правительства, главной задачей властей является завершить первичную регистрацию земель уже к 2024 году.
В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав землевладельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии.
Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства фермерами.