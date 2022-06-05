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Сивков оценил вероятность прямого столкновения России и США - видео
Сивков оценил вероятность прямого столкновения России и США - видео
Поставки США оружия Киеву увеличивают риск прямого столкновения США и России, а цели спецоперации будут достигнуты в любом случае, заявил замглавы МИД России... 05.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-05T09:36+0400
2022-06-05T09:36+0400
2022-06-05T09:36+0400
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Насколько велика роль западного оружия в конфликте? Готовы ли на Западе к прямому вооружённому столкновению с Россией? Какая ситуация сейчас в Донбассе и как спецоперация развернётся дальше? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
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сша, россия, мультимедиа, видео, видео
Сивков оценил вероятность прямого столкновения России и США - видео
Поставки США оружия Киеву увеличивают риск прямого столкновения США и России, а цели спецоперации будут достигнуты в любом случае, заявил замглавы МИД России Рябков
Насколько велика роль западного оружия в конфликте? Готовы ли на Западе к прямому вооружённому столкновению с Россией?
Какая ситуация сейчас в Донбассе и как спецоперация развернётся дальше?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор военных наук Константин Сивков.