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Сивков оценил вероятность прямого столкновения России и США - видео

Сивков оценил вероятность прямого столкновения России и США - видео

Поставки США оружия Киеву увеличивают риск прямого столкновения США и России, а цели спецоперации будут достигнуты в любом случае, заявил замглавы МИД России... 05.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-05T09:36+0400

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Насколько велика роль западного оружия в конфликте? Готовы ли на Западе к прямому вооружённому столкновению с Россией? Какая ситуация сейчас в Донбассе и как спецоперация развернётся дальше? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор военных наук Константин Сивков.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, россия, мультимедиа, видео, видео