https://sputnik-georgia.ru/20220606/avtomobilnyy-tonnel-u-goroda-gori-vremenno-zakroyut-267171176.html

Автомобильный тоннель у города Гори временно закроют

Автомобильный тоннель у города Гори временно закроют

На первом этапе закроют ту часть тоннеля, по которому автомобили передвигаются из Сенаки в направлении Тбилиси 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T12:39+0400

2022-06-06T12:39+0400

2022-06-06T13:02+0400

грузия

новости

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Автомобильный тоннель близ города Гори временно закроют из-за проведения ремонтных работ, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Движение на 88-м километре участка автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будет ограничено с 7 до 11 июня.С 7 июня 00:00 до 00:00 9 июня движение для всех видов транспорта будет закрыто в направлении Сенаки-Тбилиси, а с 00:00 9 июня до 00:00 11 июня в направлении Тбилиси-Сенаки.В течение этого периода автомобили смогут передвигаться по объездной дороге и тоннелям внутреннего значения, сказано в сообщении.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, департамент автомобильных дорог