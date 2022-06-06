https://sputnik-georgia.ru/20220606/avtomobilnyy-tonnel-u-goroda-gori-vremenno-zakroyut-267171176.html
Автомобильный тоннель у города Гори временно закроют
Автомобильный тоннель у города Гори временно закроют
На первом этапе закроют ту часть тоннеля, по которому автомобили передвигаются из Сенаки в направлении Тбилиси 06.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-06T12:39+0400
2022-06-06T12:39+0400
2022-06-06T13:02+0400
грузия
новости
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Автомобильный тоннель близ города Гори временно закроют из-за проведения ремонтных работ, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Движение на 88-м километре участка автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будет ограничено с 7 до 11 июня.С 7 июня 00:00 до 00:00 9 июня движение для всех видов транспорта будет закрыто в направлении Сенаки-Тбилиси, а с 00:00 9 июня до 00:00 11 июня в направлении Тбилиси-Сенаки.В течение этого периода автомобили смогут передвигаться по объездной дороге и тоннелям внутреннего значения, сказано в сообщении.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, департамент автомобильных дорог
Автомобильный тоннель у города Гори временно закроют
12:39 06.06.2022 (обновлено: 13:02 06.06.2022)
На первом этапе закроют ту часть тоннеля, по которому автомобили передвигаются из Сенаки в направлении Тбилиси
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Автомобильный тоннель близ города Гори временно закроют из-за проведения ремонтных работ, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Движение на 88-м километре участка автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будет ограничено с 7 до 11 июня.
С 7 июня 00:00 до 00:00 9 июня движение для всех видов транспорта будет закрыто в направлении Сенаки-Тбилиси, а с 00:00 9 июня до 00:00 11 июня в направлении Тбилиси-Сенаки.
В течение этого периода автомобили смогут передвигаться по объездной дороге и тоннелям внутреннего значения, сказано в сообщении
.